SPOR

Syracuse Üniversitesi'nden espor ve medya kursu!

ESPOR HABERLERİ  | 07.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

Syracuse Üniversitesi öğrencilerine Sonbahar 2018 dönemi için espor ve medya eğitimi vereceğini açıkladı.

Syracuse Üniversitesi'nden espor ve medya kursu!

Günümüzde espor dünyasının hızlı büyümesine üniversiteler de kayıtsız kalamıyor. Espor oyuncularına burs veren üniversitelerden, espor bölümleri açmak için girişimlerde bulunan üniversitelere kadar birçok üniversite bu dünyaya dahil olmak için çalışmalara başladı. Oyun sektörünü için oldukça önemli olan YouTube ve Twitch platformlarının giderek daha popüler hale gelmesi Syracuse Üniversitesi'ni harekete geçirmiş diyebiliriz.

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Syracuse Üniversitesi öğrencilerine Sonbahar 2018 dönemi için bir espor medya kursu açacağını bildirdi. Kursun verileceği Newhouse Spor Medya Merkezi direktörü Olivia Stomski, espor ve medyaya bütünsel bir bakış açısı kazandırmaya çalışacaklarını dile getirdi. Kursa katılacak kişiler tarafından oluşan sınıfın kendine ait bir Twitch kanalı olacak ve öğrenciler, Twitch'de yayınlanacak içerikleri, yazılı analizler, canlı yayınları, raporları ve pazarlama planlarını oluşturmak için espor organizasyonlarında çalışacak. Kursun yetkililerinden Chris Hanson, Twitch ile yapılacak işbirliği neticesinde katılımcılar, sektöre dair oldukça önemli tecrübeler elde edebileceklerini dile getirdi.


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