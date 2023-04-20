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  4. Taciz anlarını saniye saniye kaydetti! Hindistan’da Koreli turiste cinsel organını teşhir eden adam tutuklandı

Taciz anlarını saniye saniye kaydetti! Hindistan’da Koreli turiste cinsel organını teşhir eden adam tutuklandı

20.04.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da ismi açıklanmayan Koreli bir turist yaşadığı taciz anlarını saniye saniye kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Hindistan’ın Rajasthan şehrinde yaşanan olayda Koreli kadın kendisini takip ederek cinsel organını teşhir eden adamı gösterdi. Polis olayın sosyal medyada tepki toplamasından sonra adamın tutuklandığını açıkladı.

Taciz anlarını saniye saniye kaydetti! Hindistan’da Koreli turiste cinsel organını teşhir eden adam tutuklandı

Hindistan’ın Rajasthan şehrindeki mavi evleri ve antik kale kalıntılarıyla tanınan bölgesi Jodhpur’u gezen Koreli bir turist yaşadığı taciz anları sosyal medyadan ifşa etti. İsmi açıklanmayan Koreli kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda adamın onu takip ettiği ve cinsel organını göstererek taciz ettiği anlara yer verildi. Koreli turistin videosu viral oldu ve Jodhpur'da polisin dikkatini çekti. Söz konusu görüntülerde turistin çığlık atarak adamdan uzaklaştığı ve tacizcinin kadının tepkisine gülerek karşılık verdiği görüldü.

KİMLİĞİ BELİRLENEREK TUTUKLANDI

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Jodhpur Doğu polis komiseri yardımcısı Amrita Duhan, bir Twitter gönderisinde, adamın kimliğinin belirlendiğini ve tutuklandığını söyledi. Gözaltına alınan adamın akıl sağlığının tespit edilmesi için hastaneye sevk edildiği açıklandı.

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