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Dünya bu adamı konuşuyor! Dünya genelinde 772 web kamerasını hackledi... Onlarca kadının müstehcen anlarını kaydetti

19.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç çocuk babası 60 yaşındaki Christopher Taylor, 39 ülkede 772 kişiyi kandırarak özel hayatlarını gözetleyebilmek için web kameralarına erişmesini sağlamak üzere bir dolandırıcılık bağlantısı kullandı. Hacklediği web kameralarını kullanarak özellikle kadınların özel görüntülerini kaydeden Taylor, yakayı ele verdikten sonra 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya bu adamı konuşuyor! Dünya genelinde 772 web kamerasını hackledi... Onlarca kadının müstehcen anlarını kaydetti

İngiltere’de yaşayan 60 yaşındaki Christopher Taylor isimli üç çocuk babası adam, 39 farklı ülkeden 772 kişinin özel hayatlarınız izleyebilmek için onlar farkında olmadan web kameralarını hackledi. Altı yılı aşkın süre boyunca devam eden eyleminde Taylor, kurbanlarını kandırarak onların bilgisayarına kendi yazılımını yükletti. Ardından ise kötü amaçlı yazılımı sayesinde onları yemek yerken, ders çalışırken, yoga yaparken hatta cinsel ilişkiye girerken bile endi bilgisayarının başına geçerek izledi.

80 BİN FOTOĞRAF VE VİDEO...

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Amerika'nın güneydoğusundaki Atlanta'daki Georgia Institute of Technology'deki yöneticilerin, üniversitenin havacılık laboratuvarındaki bir öğrencinin dizüstü bilgisayarında kötü amaçlı yazılım bulunduğunda FBI'ı uyarmasının ardından Taylor yakalandı.

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Polis ekiplerinin evine baskın düzenlediği Taylor’un bilgisayarında müstehcen içerikli 80 bin fotoğraf ve video ele geçirildi. Taylor’un tutuklanmadan önce binlerce dosyayı sildiği ortaya çıkarken müstehcen kayıtlarda hayvanlarla cinsel ilişkiye giren kişilere ait görüntülerin olması da dikkatleri çekti.

CEZASI KESİNLEŞTİ

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Bolton Kraliyet Mahkemesi'ne çıkartılan Taylor, bilgisayar materyallerine yetkisiz erişim, röntgencilik ve aşırı pornografiye sahip olmak için kayıt suçlarıyla yargılanarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Cinsel Zarar Önleme Emri şartlarına uyması ve 10 yıl boyunca Cinsel Suçlular Kütüğünü imzalaması emredildi.

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Hüküm veren Yargıç Martin Walsh, “Başkalarına ait kişisel bilgisayarların kontrolünü uzaktan ele geçirmek için giriş elde etmek için gelişmiş gizli uzaktan erişimli bilgisayar yazılımı kullanıldı. Bu, kullanıcıları materyale erişmek için bir bağlantıya tıklamaya teşvik eden pornografik bir web sitesinin kullanılmasıyla yapıldı. Bilgisayarlara gizlice kontrolünü ele geçirmenize olanak tanıyan bir kötü amaçlı yazılım virüsü bulaştırıldı.Bilgisayarlar ayrı ayrı hacklendikten sonra, cihazlardaki kamerayı uzaktan etkinleştirildi ve evlerinin mahremiyetinde çeşitli eylemlerde bulunan ağırlıklı olarak kadınların görüntülerini kaydedebildi. Kaydedilen görüntüler arasında sıradan ev içi sahnelerin yanı sıra cinsel faaliyette bulunan bireylerin görüntüleri de dahil olmak üzere kişisel ve mahrem nitelikteki görüntüler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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