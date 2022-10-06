Genç kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, bugün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, her gün öğle saatlerinde küçük kardeşini okuldan almaya giden bir genç kız sözlü tacize maruz kaldı.

Yaklaşık bir hafta devam eden sözlü taciz üzerine olayı ailesine aktaran genç kız, bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi. Ailenin takibi esnasında yine sözlü tacizde bulunan şahıs daha sonra uzaklaştı. Polisi arayan genç kızın ailesi, bir yandan da şahsı yakaladı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizciye saldırarak linç etmek isterken, caddeden geçen jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılan kişi polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ekipler tarafından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, polis olayla alakalı çalışma başlattı.

Yaşananlar ise cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.

İHA



