HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Dehşet anları kamerada

Genç kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Dehşet anları kamerada

06.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Genç kızı bir haftadır taciz ettiği ileri sürülen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay sırasında yoldan geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi vatandaşların elinden kurtararak polise teslim etti. Yaşananlar ise cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Genç kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, bugün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, her gün öğle saatlerinde küçük kardeşini okuldan almaya giden bir genç kız sözlü tacize maruz kaldı.

Yaklaşık bir hafta devam eden sözlü taciz üzerine olayı ailesine aktaran genç kız, bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi. Ailenin takibi esnasında yine sözlü tacizde bulunan şahıs daha sonra uzaklaştı. Polisi arayan genç kızın ailesi, bir yandan da şahsı yakaladı.

e9c3ac8b-55c8-47f5-b8c2-7c8f5b70a980

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizciye saldırarak linç etmek isterken, caddeden geçen jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılan kişi polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ekipler tarafından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, polis olayla alakalı çalışma başlattı.

Yaşananlar ise cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.

İHA

Kız arkadaşını sokakta tekme tokat dövdü! O anlar kameradaKız arkadaşını sokakta tekme tokat dövdü! O anlar kamerada


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?
9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!
Sözleri gündem olmuştu! Bakan Nebati, böyle yanıt verdiSözleri gündem olmuştu! Bakan Nebati, böyle yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
taciz linç arnavuktöy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Gözler bankalara çevrilmişti! Kredi faiz oranları...

Gözler bankalara çevrilmişti! Kredi faiz oranları...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

İlginizi Çekebilir

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.