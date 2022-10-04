Kız arkadaşını sokakta tekme tokat dövdü! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Çekilen görüntülerde, sevgili olduğu iddia edilen 2 kişi yol ortasında tartışıyor. Tartışma sonucunda genç kıza saldırmaya başlayan erkek şahıs, kızı dakikalarca darp ediyor.

Olay anları başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülenirken, görüntülerde genç kızın yere yığıldıktan sonra darp edilmeye devam edildiği de görüldü.

İHA

