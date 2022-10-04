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  4. Kız arkadaşını sokakta tekme tokat dövdü! O anlar kamerada

Kız arkadaşını sokakta tekme tokat dövdü! O anlar kamerada

04.10.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kız arkadaşını sokak ortasında tekme tokat darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kız arkadaşını sokakta tekme tokat dövdü! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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Çekilen görüntülerde, sevgili olduğu iddia edilen 2 kişi yol ortasında tartışıyor. Tartışma sonucunda genç kıza saldırmaya başlayan erkek şahıs, kızı dakikalarca darp ediyor.

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Olay anları başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülenirken, görüntülerde genç kızın yere yığıldıktan sonra darp edilmeye devam edildiği de görüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy darp kız arkadaş
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