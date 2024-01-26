"Tahrik edici yapan özellikler" dedi! İdeal erkek özelliklerini sıralayan kadının sözleri gündem oldu

Sosyal medyada ideal erkeğin sahip olması gereken özellikleri sıralayan bir kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. Kullanıcı 'Erkekleri tahrik edici yapan özellikler' diyerek yaptığı paylaşımıyla sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Genç kadın tahrik edici olarak tanımladığı erkek tipini, "En çekici erkek ne istediğini bilen erkektir. Yemeğe çıkartacaksın arıyorsun, 'Bu akşam yemeğe çıkalım, kırmızı elbiseni giy, şu parfümünü sık, saçlarını topla, seni şu saatte alacağım' diyorsun. Bakın burada bilinçli bir erkek var. Erkeklerin bilinçli oluşu yani kendinden emin oluşu hakimiyeti yönetimi eril enerjidir. Eril enerjisi yüksek olan erkekte daima daha çekicidir. Tahrik edicidir" sözleriyle anlattı.

Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olurken tepkilerin odağına da yerleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadının istek ve arzuları nerede kaldı?" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Pierre Bourdieu’nün sembolik şiddet olarak tanımladığı şey yaklaşık olarak bu." yorumunu ekledi.