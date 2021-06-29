HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Taksici cinayetinde yeni detay! Eşinin fuhuş yaptığını düşününce dehşet saçtı

Taksici cinayetinde yeni detay! Eşinin fuhuş yaptığını düşününce dehşet saçtı

29.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da taksisine bindiği Fazıl Yoğun’u (47) öldürüp aracıyla kaçtığı belirlenen Soner Avcı (53), yakalandı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Avcı’nın, fuhuş yaptığını düşündüğü eşini taksisiyle taşıdığı için Fazıl Yoğun’u öldürdüğünü öne sürdü.

Taksici cinayetinde yeni detay! Eşinin fuhuş yaptığını düşününce dehşet saçtı

Olay, 24 Haziran gecesi merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde meydana geldi. Sokaktan peş peşe silah sesi duyan mahalleli, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fazıl Yoğun’u özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Fazıl Yoğun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TAKSİYİ GASBEDİP KAÇMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 300’e yakın güvenlik kamerasından yaklaşık 400 saatlik görüntü izleyen polis, şüphelinin Soner Avcı olduğunu belirledi. Olay günü taksici Fazıl Yoğun’un, Atatürk Caddesi’nden aldığı bir kadın yolcuyu İbo Osman Caddesi’nde bıraktığı, bu sırada da şüpheli Avcı’nın araca bindiği saptandı. Avcı’nın, kendisini gitmek istediği yere bırakan Yoğun’u tabancayla vurduğu, sonrasında da taksiyi gasbedip, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ne gittiği, aracı burada terk edip kaçtığı tespit edildi.

53b21ce09acc1e6a4cfbdbf1471f8115

EŞİNİ FUHŞA GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Polis, Avcı’nın başka bir taksiyle Yeşilyurt Mahallesi’ndeki kaldığı aparta geri döndüğünü belirledi. Avcı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Avcı’nın, ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Yoğun’u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğünü öne sürdü. Avcı'nın ifadesi alınan eşi ise iddiaların doğru olmadığını söyledi.

"KONUŞMAK İÇİN TAKSİSİNE BİNDİM"

Emniyete götürülen Avcı’nın, ifadesinde, Fazıl Yoğun ile konuşmak için taksisine bindiğini öne sürerek, “Maskemi çıkarıp, ‘Beni tanıdın mı?’ diye sordum. O sırada elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim” dediği belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
''Ölene kadar yapacağım, bana dua edin''''Ölene kadar yapacağım, bana dua edin''
Anahtar Kelimeler:
Adana fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.