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Taksiciyi gasbedip soluğu gazinoda aldılar ama bekledikleri gibi olmadı! Hesap gelince...

28.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te akıllara durgunluk veren peş peşe darp olayları meydana geldi. İki şüpheli ilk olarak bir ticari taksiye müşteri olarak bindi, indikleri sıradaysa taksiciyi darbederek zorla parasını aldı. Sonrasında şüpheliler bir gece kulübüne gitti. Ancak burada çalışanlarla hesap konusunda tartışan şüpheliler darbedildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Taksiciyi gasbedip soluğu gazinoda aldılar ama bekledikleri gibi olmadı! Hesap gelince...

Karabük’ün Yenice ilçesinde gece 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, gasbettikleri taksicinin parasıyla gazinoya giden iki şüpheli, hesap gelince çalışanlarla tartışıp darbedildi. İşte taksicinin şikayetçi olduğu olayın akıllara durgunluk veren detayları…

GAZİNONUN ÖNÜNDE İNERKEN TAKSİCİNİN PARASINI GASBETTİLER

İlçede ticari taksi işleten S.K., Karabük merkezden aldığı iki müşteriyi Yenice'de bulunan bir gazinoya getirdiğini; iki şüphelinin indiği esnada zorla bir miktar parasının gasp edildiğini söyleyerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

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TAKSİCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin Y.D. ve Ç.U. olduğunu tespit etti. Taksici S.K. şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

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GAZİNODA DARBEDİLMİŞLER

Öte yandan gazinoya giden iki şüphelinin, burada hesap konusunda çalışanlar ile tartıştıkları ve mekanda darp edildikleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksici Karabük Yenice taksi gazino
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