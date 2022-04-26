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Taksim'de Gezi Davası protestosu! Gözaltılar var

26.04.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet kararları, Taksim'deki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) binası önünde yapılan eylemle protesto edildi. Protesto eyleminin ardından ise Taksim'in ara sokaklarına dağılan gruptan bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.

Taksim'de Gezi Davası protestosu! Gözaltılar var

Gezi Davası'nın dün görülen karar duruşmasında, tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verilerek tutuklandılar.

TAKSİM'DE PROTESTO ETTİLER

Aralarında siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütü üyelerinin de bulunduğu bir grup, saat 19.00'da Taksim'deki TMMOB İstanbul Şubesi önünde eylem yaparak mahkumiyet kararlarını protesto etti.

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Burada Taksim Dayanışması adına yapılan basın açıklamasında, "Başta Gezi Parkı olmak üzere, ülkemizin yeşiline, doğasına, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden, delillere dayanan objektif ve tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu hukuksuzluk sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, bu davalardan beraat edene kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" denildi.

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GÖZALTILAR VAR

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

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Grupların dağılmasının ardından ara sokaklarda polisin bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi. (DHA)

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Gezi Parkı
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