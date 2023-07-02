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Taksim’de ilginç görüntü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi... İlgi odağı oldu

02.07.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksim'de kafasının üstündeki 3 muhabbet kuşuyla gezen Müslüm Nacar isimli vatandaş ilgi odağı oldu. ‘Maviş’, ‘Boncuk’ ve ‘Çapkın’ isimli üç muhabbet kuşunu bir an olsun bile yanından ayırmayan Nacar'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Turistler, kafasının üzerinde 3 kuşla gezen Nacar ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kuşlarıyla birlikte neredeyse tüm İstanbul’u gezdiğini söyleyen Müslüm Nacar ise "Ben hiçbir zaman kuşlarımdan ayrılmam" diye konuştu.

Taksim’de ilginç görüntü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi... İlgi odağı oldu

İstanbul’da yaşayan Müslüm Nacar, 8 yıl önce 3 tane muhabbet kuşu beslemeye başladı. ‘Maviş’, ‘Boncuk’ ve ‘Çapkın’ isimli üç muhabbet kuşunu bir an bile yanından ayırmayan Nacar, onları başının üstüne koyarak İstanbul turuna çıktı. Kuşları olmadan adım atmayan Nacar'ın, son durağı ise Taksim Meydanı oldu.

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TAKSİM'DE GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kafasının üzerindeki 3 muhabbet kuşuyla Taksim'i gezen Nacar'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kuşların da Nacar'ın kafasında durması görenleri hayrete düşürdü.

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Nacar'ı ve kafasındaki sevimli kuşları gören vatandaşlar, onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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“İNSANLARA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYORUM”

Kuşlarıyla birlikte neredeyse tüm İstanbul’u gezdiğini söyleyen Müslüm Nacar, “Hayvanları çok seviyorum, insanlardan çok onları seviyorum. Ben küçüklüğümden beri hayvanların içinde büyüdüm. En azından zararsız oldukları için insanlardan daha çok seviyorum. Hiçbir zaman kimseye zarar vermezler. Nereye gidersem gideyim beraber yanımda götürüyorum. Mesela bu hafta Alanya’ya tatile gittim. Otelde kuşlarımı kabul etmediler. Ben onları kabul etmedikleri için oteli ikna etmeye çalıştım. ‘Onları almazsanız ben de gelmem’ dedim. Ben hiçbir zaman kuşlarımdan ayrılmam. 8 senedir kuş besliyorum. Her şeyden önce benim için kuşlarım geliyor. Akşama kadar başımdalar. Taksim’e, Beyoğlu’na ve Bakırköy’e gidiyorum. Her zaman gittiğimiz yerlerde insanlar tarafından ilgi odağı oluyorum. İnsanlara hayvan sevgisini aşılıyorum. İnsanların hayvanlarla olan diyaloğunu görünce ben mutlu oluyorum” dedi.

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(İHA)

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İstanbul Taksim Meydanı muhabbet kuşu taksim

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