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  4. Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

10.08.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu ve Eminönü'nde Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri taksi denetimi yaptı. Arap turist gibi davranan sivil ekipler, taksilere binerek kural ihlallerini tespit etti, kameraya çekti. Ekipleri turist sanan bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi.

Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

İstanbul'daki öğlen saatlerinde Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi yaptı. Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı. Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı. Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden, sivil ekipler kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu. Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi.

TAKSİM'DEN ŞİŞLİ'YE 500 TL İSTEDİ

Polisin verdiği bilgiye göre, Eminönü'nden Taksim'e 90 lira istediği için de taksiciye cezai işlem uygulandı. Beyoğlu'ndaki denetimdeyse bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 Euro, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 500 TL istedi. Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi. Beyoğlu'nda 2 taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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"ARAPÇA BİLMEDİĞİM İÇİN 50 LİRA DEDİM"

Taksimetre açmamak, araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan bir taksici "Abiler geldi, Arapça konuştular ben de anlamadığım için Taksim'e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 Euro,100 Euro istiyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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