Takvimleri şimdiden işaretleyin! Marvel'den beklenen haber geldi

Marvel, koronavirüs pandemisi nedeniyle 4. faz filmlerin vizyon tarihlerini erteleme kararı almıştı. Marvel'ın 2021 senesinde seyircilerle buluşacak olan yapımlarının gösterim tarihleri açıklandı. 6'sı dizi, 4'ü film olmak üzere toplamda 10 Marvel yapımının gösterim tarihleri belli oldu.

Disney, yayın platformu Disney+'ta yayınlanacak Marvel dizilerini açıklamıştı. Şimdi de hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağı resmen açıklandı. Buna göre WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier ve What If gibi dizilerin yayınlanma tarihi resmen açıklanmış oldu.

Marvel, dizilerle birlikte Marvel Sinematik Evreni’nde yeni dönemi başlatacak olan filmlerinin de tarihini açıkladı. Seyircilere en erken sunulacak olan Marvel filmi, daha önce koronavirüs salgını sebebiyle birçok kez ertelenen Black Widow olacak.

MARVEL DİZİ VE FİLMLERİN VİZYON TARİHLERİ

Açıklanan listeye göre seyircilerle buluşacak olan ilk yapım 15 Ocak'ta yayınlanacak olan WandaVision dizisi olacak. WandaVision'dan sonra 19 Mart tarihinde The Falcon and The Winter Soldier izleyicisiyle buluşacak.