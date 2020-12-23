Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Takvimleri şimdiden işaretleyin! Marvel'den beklenen haber geldi

Takvimleri şimdiden işaretleyin! Marvel'den beklenen haber geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.12.2020 07:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Takvimleri şimdiden işaretleyin! Marvel'den beklenen haber geldi

Marvel, takvimini yenileyerek heyecan yaratan dizi ve filmlerinin izleyiciyle buluşacağı tarihleri açıkladı. Marvel’ın yaptığı son açıklamayla 10 yapımın tarihi kesinleşmiş oldu.

Marvel, koronavirüs pandemisi nedeniyle 4. faz filmlerin vizyon tarihlerini erteleme kararı almıştı. Marvel'ın 2021 senesinde seyircilerle buluşacak olan yapımlarının gösterim tarihleri açıklandı. 6'sı dizi, 4'ü film olmak üzere toplamda 10 Marvel yapımının gösterim tarihleri belli oldu.

Disney, yayın platformu Disney+'ta yayınlanacak Marvel dizilerini açıklamıştı. Şimdi de hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağı resmen açıklandı. Buna göre WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier ve What If gibi dizilerin yayınlanma tarihi resmen açıklanmış oldu.

Marvel, dizilerle birlikte Marvel Sinematik Evreni’nde yeni dönemi başlatacak olan filmlerinin de tarihini açıkladı. Seyircilere en erken sunulacak olan Marvel filmi, daha önce koronavirüs salgını sebebiyle birçok kez ertelenen Black Widow olacak.

MARVEL DİZİ VE FİLMLERİN VİZYON TARİHLERİ

Açıklanan listeye göre seyircilerle buluşacak olan ilk yapım 15 Ocak'ta yayınlanacak olan WandaVision dizisi olacak. WandaVision'dan sonra 19 Mart tarihinde The Falcon and The Winter Soldier izleyicisiyle buluşacak.

Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisinizYüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz

Bu iki diziden sonra Marvel Sinematik Evreni'ne dair göreceğimiz üçüncü yapım Black Widow olacak. Rachel Weisz, Scarlett Johansson ve David Harbour gibi isimlerin yer aldığı yapım 7 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Yaz ayları içerisinde Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings ve What If seyircisiyle buluşacak. Shang-Chi filmi, 9 Temmuz'da vizyona girerken What If dizisi ise yaz ayları içerisinde çıkış yapacak. Bu animasyon dizinin kesin yayın tarihi açıklanmadı.

2021'in sonlarında ise dört yapım seyircilerle buluşacak. Eternals ve Spider-Man 3 filmleri sırasıyla 5 Kasım ve 17 Aralık'ta vizyona girecek. Hawkeye ve Ms. Marvel dizileri 2021'in sonlarında izleyicilere sunulacak.

WandaVision: 15 Ocak
The Falcon and The Winter Soldier: 19 Mart
Black Widow: 7 Mayıs
Loki: Mayıs
Shang-Chi and the Legends of Ten Rings: 9 Temmuz
What If: Yaz içerisinde
Eternals: 5 Kasım
Spider-Man 3: 17 Aralık
Hawkeye: 2021 sonları
Ms. Marvel: 2021 sonları

Bu anlar tartışma yaratmıştı... Adını en iyiler arasına yazdırdıBu anlar tartışma yaratmıştı... Adını en iyiler arasına yazdırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Thor: Love and Thunder hakkında ne biliyorsa anlattıThor: Love and Thunder hakkında ne biliyorsa anlattı
Gerçek bir hikayeden uyarlanan dokunaklı yapım!Gerçek bir hikayeden uyarlanan dokunaklı yapım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Dünya sıralaması değişti: Artık zirvenin yeni bir sahibi var!

Dünya sıralaması değişti: Artık zirvenin yeni bir sahibi var!

Yılanların basacağına inanılıyor!

Yılanların basacağına inanılıyor!

İlginizi Çekebilir

Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!

Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Diğer Haberler

Thor: Love and Thunder hakkında ne biliyorsa anlattı: 'Yeni göreceğimiz karakterler...'

Thor: Love and Thunder hakkında ne biliyorsa anlattı

Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Opioid krizi gün yüzüne çıkıyor! Crisis’ten ilk kareler geldi

Opioid krizi gün yüzüne çıkıyor!

Sing 2 kadrosu yıldızlar geçidi gibi: Bono, Halsey, Pharrell Williams

Bono, Halsey, Pharrell Williams hepsi aynı filmde!

Bu anlar tartışma yaratmıştı... Adını en iyiler arasına yazdırdı

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

Dwayne Johnson, Noel’i Dwanta şapkasıyla kutladı

Dwayne Johnson, Noel’i Dwanta şapkasıyla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.