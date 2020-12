Takvimleri şimdiden işaretleyin! Marvel'den beklenen haber geldi

Açıklanan listeye göre seyircilerle buluşacak olan ilk yapım 15 Ocak'ta yayınlanacak olan WandaVision dizisi olacak. WandaVision'dan sonra 19 Mart tarihinde The Falcon and The Winter Soldier izleyicisiyle buluşacak.

Disney, yayın platformu Disney+'ta yayınlanacak Marvel dizilerini açıklamıştı. Şimdi de hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağı resmen açıklandı. Buna göre WandaVision , The Falcon and The Winter Soldier ve What If gibi dizilerin yayınlanma tarihi resmen açıklanmış oldu.

Bu iki diziden sonra Marvel Sinematik Evreni'ne dair göreceğimiz üçüncü yapım Black Widow olacak. Rachel Weisz, Scarlett Johansson ve David Harbour gibi isimlerin yer aldığı yapım 7 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Yaz ayları içerisinde Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings ve What If seyircisiyle buluşacak. Shang-Chi filmi, 9 Temmuz'da vizyona girerken What If dizisi ise yaz ayları içerisinde çıkış yapacak. Bu animasyon dizinin kesin yayın tarihi açıklanmadı.

2021'in sonlarında ise dört yapım seyircilerle buluşacak. Eternals ve Spider-Man 3 filmleri sırasıyla 5 Kasım ve 17 Aralık'ta vizyona girecek. Hawkeye ve Ms. Marvel dizileri 2021'in sonlarında izleyicilere sunulacak.

WandaVision: 15 Ocak

The Falcon and The Winter Soldier: 19 Mart

Black Widow: 7 Mayıs

Loki: Mayıs

Shang-Chi and the Legends of Ten Rings: 9 Temmuz

What If: Yaz içerisinde

Eternals: 5 Kasım

Spider-Man 3: 17 Aralık

Hawkeye: 2021 sonları

Ms. Marvel: 2021 sonları