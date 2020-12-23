Takvimleri şimdiden işaretleyin! Marvel'den beklenen haber geldi

Marvel, koronavirüs pandemisi nedeniyle 4. faz filmlerin vizyon tarihlerini erteleme kararı almıştı. Marvel'ın 2021 senesinde seyircilerle buluşacak olan yapımlarının gösterim tarihleri açıklandı. 6'sı dizi, 4'ü film olmak üzere toplamda 10 Marvel yapımının gösterim tarihleri belli oldu.
Disney, yayın platformu Disney+'ta yayınlanacak Marvel dizilerini açıklamıştı. Şimdi de hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağı resmen açıklandı. Buna göre WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier ve What If gibi dizilerin yayınlanma tarihi resmen açıklanmış oldu.
Marvel, dizilerle birlikte Marvel Sinematik Evreni’nde yeni dönemi başlatacak olan filmlerinin de tarihini açıkladı. Seyircilere en erken sunulacak olan Marvel filmi, daha önce koronavirüs salgını sebebiyle birçok kez ertelenen Black Widow olacak.
Açıklanan listeye göre seyircilerle buluşacak olan ilk yapım 15 Ocak'ta yayınlanacak olan WandaVision dizisi olacak. WandaVision'dan sonra 19 Mart tarihinde The Falcon and The Winter Soldier izleyicisiyle buluşacak.
Bu iki diziden sonra Marvel Sinematik Evreni'ne dair göreceğimiz üçüncü yapım Black Widow olacak. Rachel Weisz, Scarlett Johansson ve David Harbour gibi isimlerin yer aldığı yapım 7 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak.
Yaz ayları içerisinde Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings ve What If seyircisiyle buluşacak. Shang-Chi filmi, 9 Temmuz'da vizyona girerken What If dizisi ise yaz ayları içerisinde çıkış yapacak. Bu animasyon dizinin kesin yayın tarihi açıklanmadı.
2021'in sonlarında ise dört yapım seyircilerle buluşacak. Eternals ve Spider-Man 3 filmleri sırasıyla 5 Kasım ve 17 Aralık'ta vizyona girecek. Hawkeye ve Ms. Marvel dizileri 2021'in sonlarında izleyicilere sunulacak.
WandaVision: 15 Ocak
The Falcon and The Winter Soldier: 19 Mart
Black Widow: 7 Mayıs
Loki: Mayıs
Shang-Chi and the Legends of Ten Rings: 9 Temmuz
What If: Yaz içerisinde
Eternals: 5 Kasım
Spider-Man 3: 17 Aralık
Hawkeye: 2021 sonları
Ms. Marvel: 2021 sonları
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