MAGAZİN

Talat Bulut: Beni sadece kızım yargılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 10:14 | Son Güncelleme

'Yasak Elma' setinde Özge Ş.'ye taciz ettiği iddiasıyla bir süredir zor günler geçiren oyuncu Talat Bulut, sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

Talat Bulut: Beni sadece kızım yargılar

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayan Talat Bulut, "Susun artık! Oturduğunuz yerden ahkâm keserek, saygısızca konuşarak beni yargılayamazsınız. Beni sadece kızım yargılar" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut yasak elma taciz

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