Talat Bulut: Beni sadece kızım yargılar

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayan Talat Bulut, "Susun artık! Oturduğunuz yerden ahkâm keserek, saygısızca konuşarak beni yargılayamazsınız. Beni sadece kızım yargılar" ifadelerini kullandı.
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Susun artık! #Heeeey sizleeer ! oturduğunuz yerde ,twitter ve instagramda ,gazete köşelerinde yazıp ahkam keserek, televizyon kanallarını da babanızın malıymış gibi kullanıp,çeneniz düşercesine saygısızca konuşarak beni yargılayamazsınız. Artık konuşma yeriniz değişiyor ona göre.
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