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Taliban'dan Rusya ve Ukrayna'ya dikkat çeken çağrı! "Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün"

25.02.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu ikinci gününde devam ederken tüm dünyadan iki ülkeye de çağrılar gelmeye devam ediyor. Taliban, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız olduklarını belirterek iki ülkeyi, aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

Taliban'dan Rusya ve Ukrayna'ya dikkat çeken çağrı! "Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün"

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin açıklama yaptı. Belhi açıklamasında, Taliban yönetiminin, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediği ve sivil kayıpların artmasına endişe duyduğunu ifade etti.

Belhi, her iki tarafın da geri adım atması gerektiğini vurgulayarak "Tüm tarafların, şiddeti yoğunlaştırabilecek pozisyonlar almaktan vazgeçmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Taliban yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız dış politika izlediğini belirten Belhi, Rusya ve Ukrayna'ya, aralarındaki "krizleri diyalog ve barışçıl yollarla çözme" çağrısı yaptı.

Belhi ayrıca, her iki tarafın da Ukrayna'da yaşayan Afgan öğrenci ve göçmenlerin güvenliğini sağlamasını istedi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Taliban
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