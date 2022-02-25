Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rus halkına çağrı! "Savaşa karşı savaşın"

Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi. Zelenskiy, Rusya tarafından sivillerin hedef alınmadığına dair yapılan açıklamaların tamamen yalan olduğunu belirterek, "Sivil yerleşim alanlarının hedef olmadığını söylüyorlar. Bu koca bir yalan. Dün olduğu gibi bugün de askeri ve sivil hedefler Rusya bombardımanı altında." şeklinde konuştu.

Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.

"YAPTIRIMLAR RUSYA'YI İKNA ETTİ Mİ?"

Zelenskiy, "düşmanın" çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.

Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"FÜZELER ÖZGÜRLÜKLERİMİZE KARŞI ÇARESİZ"

Zelenskiy, Rusya'nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna'yla görüşeceğine dikkati çekerek ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya'nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.

Ukrayna'nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenskiy, "kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu" dile getirdi.

"BİZİ DUYDUNUZ”

Ulusa sesleniş konuşmasında Rus halkına da Rusça seslenen Zelenskiy, "Sizi görüyoruz. Bu demektir ki; siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın." dedi.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatın 2’nci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dünya liderlerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı koalisyon oluşmak için yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor. Zelenskiy sosyal medya hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda ile görüştüğünü belirterek, “Özgürlüğümüzü ve topraklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Etkili uluslararası bir yardıma ve savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyacımız var. Birlikte müzakere masasına oturmalıyız” dedi.

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda da Zelenskiy ile görüşmesinin ardından bir mesaj yayınlayarak, “Zelenskiy ile görüştüm. Kiev’de durum çok zor. Sabah Rus birlikleri şehri bombalamaya başladı. Dronlar, evlere bomba atıyor ve insanlar ölüyor. Bu yapılan bariz bir terör eylemi. Ukraynalılar, başkenti savunmaya kararlı” açıklamasını yaptı.

AA-İHA



