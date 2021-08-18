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Taliban'ın üst düzey lideri: Demokrasi olmayacak, şeriat olacak

18.08.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban’ın üst düzey liderlerinden Waheedullah Haşimi, Afganistan’da demokrasi olmayacağını ve sadece şeriat kanunlarının uygulanacağını açıkladı.

Taliban'ın üst düzey lideri: Demokrasi olmayacak, şeriat olacak

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni hükümetin ne zaman kurulacağı henüz netlik kazanmazken, Taliban’ın üst düzey liderlerinden Waheedullah Haşimi basına verdiği demeçte, Afganistan’da demokrasi olmayacağını ve sadece şeriat kanunlarının uygulanacağını açıkladı.

"TARTIŞMAYACAĞIZ"

“Ülkemizde demokratik sistem olmayacak” ifadelerini kullanan Haşimi, “Afganistan’da nasıl bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü bu açık. Bu şeriat kanunu ve o kadar" dedi. Afganistan’ın bir iktidar konseyi tarafından yönetilebileceğini ifade eden Haşimi, Hibetullah Ahundzade’nin genel sorumlu olmaya devam edeceğini belirtti.

"EĞİTİMLİ ASKERLERE ULAŞACAĞIZ"

Haşimi, Taliban’ın saflarına katmak için Afganistan Silahlı Kuvvetlerinden eski pilotlara ve askerlere ulaşacağını açıkladı. Taliban’ın kendi üyelerinin yanı sıra kendilerine katılmaya istekli hükümet askerlerini de içerecek yeni bir ulusal güç kurmayı planladığını belirten Haşimi, "Çoğu Türkiye, Almanya ve İngiltere’de eğitim aldı. Bu yüzden pozisyonlarına geri dönmek için onlarla konuşacağız" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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