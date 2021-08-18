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  4. Ülkesinden kaçan Gani'den ilk açıklama! "Parayla kaçtı" iddialarını yanıtladı

Ülkesinden kaçan Gani'den ilk açıklama! "Parayla kaçtı" iddialarını yanıtladı

18.08.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yayınladığı video mesajda, “Sizi sattı ve kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı söylentilere inanmayın. Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım” dedi.

Ülkesinden kaçan Gani'den ilk açıklama! "Parayla kaçtı" iddialarını yanıtladı

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk eden eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını" belirtti.

Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Gani, Facebook'tan yayınladığı video mesajıyla ülkeden ayrılışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FELAKETİN ÖNLENMESİ İÇİN BURADAYIM"

Gani, BAE'de olduğunu doğrulayarak, "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Felaketin önlenmesi için BAE'deyim. Afganistan halkının gerçek İslami ve ulusal başarılarını elde etmek ve Afganların adaleti için çalışmalarıma geri dönebilmek için istişare halindeyim." ifadelerini kullandı.

Kabil'de kalması halinde şiddet olaylarına şahit olmak zorunda kalacağına işaret eden Gani, ayrılışının detaylarını bilmeyenlerin kendisini yargılayamayacağını kaydetti.

"YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA KAÇTI" İDDİASI

Gani, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Nikita İşçenko'nun kendisinin ülkeyi terk ederken yanına yüklü miktarda para aldığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Rus diplomatın iddialarının "yersiz" olduğu yorumunu yapan Gani, "Tamamen yalan ve yersiz. Bu, BAE gümrüğüyle kanıtlanabilir. Ayakkabılarımı değiştirecek zaman bile bulamadım. Güvenlik görevlileri devletin başı olarak çok acil bir tehdit olduğu için ayrılmamı istediler." şeklinde konuştu.

Gani, Afgan hükümetinin Taliban'la görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının "kendi hataları" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Taliban'a barışçıl yollarla iktidarı devretmek istediğini ancak kendi isteği dışında Afganistan'dan çıkarıldığını sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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