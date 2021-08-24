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  4. Taliban üyesi "İnönü Üniversitesi'nden kabul aldım" dedi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan açıklama geldi

Taliban üyesi "İnönü Üniversitesi'nden kabul aldım" dedi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan açıklama geldi

24.08.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'daki silahlı bir Taliban üyesinin kendisine Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söylediğini ifade etti. Ersoy'un açıklamaları bir anda gündem yaratırken İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan açıklama geldi.

Habertürk Televizyonu Programcısı Mehmet Akif Ersoy, silahlı bir Taliban mensubunun Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söylediğini ifade etti. Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da yayın yapan Akif Ersoy, bir Taliban üyesiyle yaşadığı diyalogu canlı yayında anlattı.

TALİBAN ÜYESİ: MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDEN KABUL ALDIM

Hülya Hökenek’in sunduğu Gün Ortası programına bağlanan Ersoy, canlı yayında şunları söyledi:

Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu. Kendisini göstermemizi istemedi, bizimle konuştu. Yayın bittikten sonra bana kimliğiyle birlikte bir yazı gösterdi. Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul almış. Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi. 'Üniversiteden kabul adım, Türkiye’de okuyacağım' dedi. Evraklarına baktım, 'Ben gazeteciyim, böyle bir kontağım yok' dedim. Böyle bir durumla da karşılaştık Bizim ayrıca dikkat etmemiz gereken başka meselelerde var gibi. O yüzden bunu paylaştım. Belki o genç Taliban’dan ayrılıp, daha farklı bir hayat kuracak. Böyle bir hayali de olabilir. Ama beraberinde bu başka bir riski de getirir.

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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ersoy’un Habertürk Televizyonu’nda verdiği bu bilginin ardından sosyal medya hesabından, “Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır. İnönü Üniversitesi olarak konuyu yakından takip etmekteyiz” açıklamasını yaptı.

ahmet kızılay

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Afganistan Mehmet akif Ersoy Taliban
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