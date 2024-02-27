Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı... Ay ay değişimini paylaşınca sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyadan paylaşılan bir değişim videosu kullanıcılar arasında popüler oldu. 12 ayda 55 kilo veren genç kadın ay ay değişimini paylaştı. 2023 yılının Ocak ayında başlayan ayna karşısındaki çekimleri Aralık ayında son buldu. Genç kadının aynı açıda çektiği videolardaki değişimi hayranlarının beğenisini topladı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü değişim videosunu görünce şaşkına döndü. Bir sosyal medya kullanıcısı genç kadının ilk halinin daha güzel olduğunu savundu.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ilham verici bir azmin örneği" yorumunu ekledi.