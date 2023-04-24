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Tamamen transparan giyen Irina Shayk cesur pozlarıyla mest etti! 'Çok güzel ve çok seksi'

24.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Irina Shayk cesur ve iddialı tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Rus manken bu defa yine sınırlarını zorladı ve tamamen transparan elbise giyip iddialı pozlar verdi. Ünlü modelin cesur pozlarına beğeni yağdı.

Tamamen transparan giyen Irina Shayk cesur pozlarıyla mest etti! 'Çok güzel ve çok seksi'

Rus model Irina Shayk, moda dünyasının son yıllardaki en gözde isimlerinden biri. Sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı cesur ve iddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü model bu defa tamamen transparan bir elbise giydi.

Özel hayatıyla ve podyumda fırtınalar estirmesiyle tanınan model cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Ünlü modelin bu paylaşımına takipçileri; ''Tam bir efsane'', ''Çok güzel ve çok seksi'', ''Sana bayılıyorum'' gibi yorumlar yaptılar.

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Irina Valeryevna Şeyhlislamova ya da bilinen adıyla Irina Shayk, 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınıyor.

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Shayk daha önce Ocak 2015'te sona eren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık bir ilişki yaşamıştı.

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Ünlü manken son olarak Hollywood’un en popüler ve çapkın oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio ile görüntülendi.

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Irina Shayk Model

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