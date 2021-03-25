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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle aşkını savundu! 'Aşkta yaş farkı olmaz'

25.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı genç sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu. Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ı sert bir şekilde eleştirenlere cevap verdi.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle aşkını savundu! 'Aşkta yaş farkı olmaz'

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenmişti. Gelen eleştiriler nedeniyle ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaptı.

Tamer Karadağlı aldıkları eleştirilere ilk kez cevap verdi.

Ünlü oyuncu sevgilisi Iraz Yıldız'ı eleştirenlere, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuştu. (2. Sayfa)


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Tamer Karadağlı
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