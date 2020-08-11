Tamer Karadağlı Didem Ceran'ı kızıyla tanıştırdı!

Tamer Karadağlı, geçtiğimiz gün sevgilisi Didem Ceran ve kızı Zeyno ile Yeniköy'deki bir mekanda yemek yedi. Kızı ile sevgilisini tanıştıran Karadağlı, çıkışta muhabirlerin Ceran'ı tanımadığını düşünerek sevgilisine önden gitmesini söyledi.

"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"

Hızlı adımlarla yürüyen Didem Ceran, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Daha sonra, "Ben kimse değilim, beni neden çekiyorsunuz?" diyen Ceran, taksiye binerek oradan ayrıldı.



Bir süre sonra kızı Zeyno ile mekandan çıkan 53 yaşındaki oyuncu, aracını kapıya sıfır şekilde yanaştırılmasını istedi.



Koşar adımlarla aracına binen Tamer Karadağlı, konuyla ilgili konuşmayarak, "Kolay gelsin, teşekkür ederim" diyerek oradan ayrıldı.

DİDEM CERAN MERAK KONUSU OLDU

53 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Didem Ceran merak konusu oldu. Eski Survivor yarışmacısı olan Didem Ceran, geçtiğimiz yıl kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla YouTube kanalından yayınladığı videosunda vibratör öpmüş ve uzun süre gündem olmuştu.