Tamer Karadağlı eski günleri andı: Bizi gerçekten evli zannediyorlardı!

Oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçmişi yad etti. İlk defa 1993-1999 yılları arasında yayınlanan 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizi ile ekranlarda yer alan Karadağlı, eski günleri andı. Ünlü oyuncu, dizide eşini canlandıran İpek Çeken ile bir sahnesini paylaşarak, altına o zaman yaşadıklarını not düştü. Karadağlı, "İnsanlar bizi gerçekten evli sanıyordu" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oyuncu Tamer Karadağlı,bir dönem rol aldığı 'Ferhunde Hanımlar' dizisinden bir kesit paylaşarak altına duygusal bir not düştü. Karadağlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aradan 25 yıl geçmiş ama seyrederken dün gibi geliyor bana. Canım İpek Çeken ile o kadar güzel sahneler çektik ki insanlar bizi gerçekten evli zannediyordu. Hülya Gülşen'i de unutmamak gerek... 'Ferhunde Hanımlar' benim ilk göz ağrım. Gönlümde hep farklı bir yerde olacak. Kim bilir, belki başka bir projede yine bir araya geliriz."

Takipçileri Karadağlı'nın paylaşımına, "Oyunculuğunuz şahane", "Çocukluğum aklıma geldi" ve "Severek izlerdik" tarzında yorumlar yaptı.