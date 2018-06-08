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Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 08.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ile öpüşme sahneleri sorulunca şoke eden bir yanıt verdi

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

'Haluk' karakterine hayat verdiği 'Çocuklar Duymasın' dizisinin sezon finali yaptığını hatırlatan 51 yaşındaki oyuncu, “Önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Her zaman çok konuşulan bir dizi oldu. Türk insanı bu aileyi seviyor. Dolayısıyla da hoşuna gidiyor. Gerçeğe çok yakın bir dizi olduğu için seviliyoruz” dedi.

Tamer Karadağlı, Birol Güven'in hem senaryosunu yazdığı hem de yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonda olmayacağı yönündeki söylentilere iddialı bir yanıt verdi.

Başarılı oyuncu, "O işler öyle değil. ‘Çocuklar Duymasın’ kolay kolay kalkmaz. Biz istemediğimiz zaman biter" ifadelerini kullandı.

"KARIM DEĞİL Mİ KARDEŞİM"

Geçtiğimiz sezon partneri Pınar Altuğ Atacan'la öpüşme sahnesi çok konuşulan Karadağlı, yeni sezonda bu tarz sürprizlerin olabileceğinin sinyalini verdi.

Karadağlı, “Daha önce de öpüşüldü, kimse konuşmadı. Önümüzdeki sezon izleyin, görün. Karı koca bunlar... Karım değil mi kardeşim, öperim” şeklinde konuştu.

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