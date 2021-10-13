MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan değişimiyle şaşırttı!

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan değişimiyle şaşırttı!

13.10.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında Tamer Karadağlı ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren ünlü oyuncu Arzu Balkan, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan değişimiyle şaşırttı!

2002 yılında 10 yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandıran Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan, magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alıyorlardı. Ancak bu rüya evlilik, 2007 yılında son bulmuştu. En Son Babalar Duyar dizisiyle akıllara kazınan Arzu Balkan'ın değişimi ise sevenlerini şaşırttı. İşte Arzu Balkan'ın son hali:

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan, değişimiyle şaşırttı!

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan, değişimiyle şaşırttı!

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan, değişimiyle şaşırttı!

Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı, şimdilerde kızları Zeyno için görüşmeye devam ediyorlar.

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan, değişimiyle şaşırttı!

''İYİ Kİ ARZU İLE EVLENMİŞİM''

Tamer Karadağlı, 2019 yılında verdiği bir röportajda, eski eşi Arzu Balkan için şu ifadeleri kullanmıştı: Her zaman söylerim, ‘İyi ki Arzu Balkan ile evlenmişim, iyi ki ondan çocuğum olmuş’ kızım Zeyno çok şanslı ki Arzu gibi bir annesi var. Çok güzel zamanlarımız oldu, çok zor zamanlarımız oldu ama hep birbirimize destek olduk.

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan, değişimiyle şaşırttı!

''SESLENDİRME DERSLERİNDE TANIŞTIK''

Benim Arzu ile ilişkim çok uzundu, evlenmeden önce 10 sene beraberdik. Arzu her zaman benim yanımdaydı, iyi veya kötü günde… Şöhret olduktan sonra hiç, ‘artık şöhret oldum, parayı da kazandım hadi başka biriyle olayım’ diye düşünmedim. Arzu ile tanıştığımda lise sondaydı. Arkadaşlığımız oraya dayanıyor. O lise sona gidiyordu, ben de üniversiteye gidiyordum. Seslendirme derslerinde tanıştık. Zamanla arkadaşlığımız flörte döndü. Evlendik, sonra da boşandık.

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan, değişimiyle şaşırttı!

''NİKAH MASASINA OTURMAKTAN ÖDÜM KOPUYOR''

Evlenmeden önce sevgili olduğumuz dönemde Arzu ile ayrıldık. Üç ay görüşmedik, Arzu o dönem İstanbul’daydı ben de Ankara’da... İstanbul’a geldim, Arzu’nun yanına gittim. ‘Tamam, uzatmayalım artık evleniyoruz’ dedim. O da ‘Yok, ne evlenmesi olmaz evlenmiyorum’ dedi ve beni geri çevirdi. Üç sene sonra evlendik. Ama ilk başlarda ‘hayır’ı aldım. Biz uzun süre birlikte olduk, çıkma olayımız uzun sürdü.Bayağı uğraştım açıkçası, süründüm demeyeyim ama uğraştım. Bir kez daha nikah masasına oturmaktan ödüm kopuyor… Arzu olmasaydı hayatta evlenmezdim. Evlenebileceğim tek insan Arzu’ydu onunla da evlendim zaten.

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan, değişimiyle şaşırttı!

30 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE GÜNDEMDE

Tamer Karadağlı, piyano sanatçısı Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. Iraz Yıldız ve Tamer Karadağlı arasındaki 30 yaş, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Tamer Karadağlı, konuyla ilgili ''Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim özel hayatımla ilgili yorum yapma hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmamın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta, 25 küçük bir yaş da değil, o yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez.'' açıklamasını yapmıştı.

Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan, değişimiyle şaşırttı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Tacizi anlattı: Bunu yaşayan varsa susmasınTacizi anlattı: Bunu yaşayan varsa susmasın
Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

PTT tebligat ücretlerine zam mı geldi?

PTT tebligat ücretlerine zam mı geldi?

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Sami Casim, tuzağa düşürülüp Türkiye'de yakalandı

Sami Casim, tuzağa düşürülüp Türkiye'de yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.