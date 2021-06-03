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Tamer Karadağlı 25 yıl önceye götürdü!

03.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferhunde Hanımlar' dizisiyle ekranla tanışan Tamer Karadağlı takipçilerini eski günlere götürdü. Karadağlı paylaşımında "Ferhunde Hanımlar benim ilk göz ağrım" dedi.

Tamer Karadağlı 25 yıl önceye götürdü!

Oyuncu Tamer Karadağlı eski günlerden bir fotoğrafını paylaştı. İlk kez 'Ferhunde Hanımlar' dizisiyle kamera karşısına geçen Karadağlı, eski günlere olan özlemini dile getirdi.

Dizide eşini canlandıran İpek Çeken ile bir sahnesini sosyal medya hesabından paylaşan Karadağlı altına şu notu düştü:

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"Aradan 25 yıl geçmiş. Ama seyrederken dün gibi geliyor bana. Canım İpek Çeken'le o kadar güzel sahneler çektik ki insanlar bizi gerçekten evli zannediyordu. Hülya Gülşen’i de unutmamak gerek. Ferhunde Hanımlar benim ilk göz ağrım. Gönlümde hep farklı bir yerde olacak. Kim bilir, belki başka bir projede yine bir araya geliriz."

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Tamer Karadağlı
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