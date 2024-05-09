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Tamer Karadağlı'ya Şahan Gökbakar sorulunca... "Ben işimi yapıyorum onlar da..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 10:17
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Şahan Gökbakar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı ti'ye alarak video paylaşmıştı. Karadağlı'nın komedyene dava açacağı konuşulurken ünlü oyuncu bir davette kendisine bu konu sorulunca bakın nasıl tepki verdi.

Tamer Karadağlı'ya Şahan Gökbakar sorulunca... "Ben işimi yapıyorum onlar da..."

Tamer Karadağlı Antalya gezisi esnasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni paylaşarak buranın bakımsız olmasını eleştirdi. Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Karadağlı "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Karadağlı'nın "rezalet" diye bahsettiği binanın işletmesi aslında belediyeye değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıktı.

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DAVA AÇACAĞI SÖYLENİYORDU

Tamer Karadağlı'nın adres şaşırması bir de üzerine sert çıkışlar sergilemesi Şahan Gökbakar'ın da gündemine girdi. Tamer Karadağlı'yı fena tiye alan ünlü komedyene Karadağlı'nın dava açacağı söyleniyordu.

Ekran Alıntısı

MagazinBurada'nın haberine göre; Tamer Karadağlı, katıldığı ödül töreninde Şahan Gökbakar'ın adını duyunca rahatsız oldu. Muhabirin sorusunu dinleyen Karadağlı "Beni ilgilendirmeyen şahsiyet" diyerek uzaklaştı.

Karadağlı kendisine dair eleştiriler sorulunca "Bilmiyorum işimi yapıyorum onlar da işini yapsın" dedi.

Vitrin


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