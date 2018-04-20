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Tanem Sivar'ın zor anları

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Marmaris’te yaşayan sunucu Tanem Sivar Dirvana ile eşi Edhem Dirvana’nın iki köpeğini öldürdüğü iddiasıyla Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan komşusu Kaan Ü.’nün Bakırköy Adalet Sarayı’nda talimatla ifadesi alındı

Tanem Sivar'ın zor anları

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki talimat duruşmasına Tanem Sivar Dirvana eşi Edhem Divana ile yakınları ve avukatları katıldı.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Kaan Ü., “Marmaris Jandarma Karakolu’ndan çağırıldım. Orada köpekleri zehirlemekle suçlandım. İddianame müşteki sanık olarak adı geçen Edhem Dirvana komşum olur. Eskiden dostluğumuz da vardı. Bir süre tesislerinde konakladım. Karakola çağırıldıktan sonra arazimde Tevfik Edhem’in gezdiğini gördüm.

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Kafasını gözünü sardığı için başta tanımamıştım. Elindeki telefonuyla görüntülerimi çekip bana ‘Ne yapıyon lan o… çocuğu’ diyerek kaçtı. Ben de sinirlendiğim için oyuncak tüfeği havaya boş olarak sıktım. Tüfeğin içinde mermi yoktu. Bundan sonra Edhem Dirvana ile muhabir eşi olayı basına kamuoyuna haksız bir şekilde yansıtarak beni suçladı. Bununla ilgili yalancı tanık getirip dinlettiler. Güya köpekleri zehirlerken videomu çekmişler. Daha sonra avukatımla ‘Varsa o görüntüler ortaya çıkarın’ dedik. Olmadığı için çıkaramadılar. Video kaydı olduğunu söyleyen tanığın daha sonra şizofren hastası olduğunu öğrendim” dedi.

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İLK KEZ DURUŞMADA KARŞILAŞTI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duruşmada Kaan Ü.’nün savunmasını dinlerken gözyaşlarına hakim olamayan Tanem Sivar Dirvana adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, “Verdiğimiz mücadeleden hiçbir şekilde yorulmadan devam edeceğiz. Bugün salonda yaşananlar başta ailemiz ve toplum için ne kadar saldırgan, ne kadar şiddete meyilli bir insan olduğunun aslında bir nevi özeti oldu. O yüzden diliyorum, en doğru en yerinde karar zaten verilecektir. İyi değilim, kendisiyle olaydan sonra ilk kez karşılaştım” dedi.

Tevfik Edhem Dirvana, ise, “Adaletin yerini bulması için sabırla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Avukat hanım arkadaşlarımızın da desteğiyle adaletin sağlanacağına eminiz. Devletimize ve adalet sistemimize güveniyoruz. Bizi bu adamın saldırılarına karşı koruyacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

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