Tanıtımıyla görsel şölen yaşatan Far Cry 6 fiyatı ile herkesi şaşırttı!

Far Cry 6 Ubisoft Forward etkinliğinin ardından tadı damağımızda kalan tanıtımlardan bir tanesi. Zira oyun sinematik fragmanıyla oldukça hoş bir görsellik sundu. Bu yönüyle de birçok kişiyi kendisine çeken Far Cry 6'yı maalesef hemen denememiz ya da oynamamız mümkün değil. Ubisoft'un açıkladığına göre Far Cry 6 çıkış tarihi 18 Şubat 2021 olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca Far Cry 6'nın belli olan bir özelliği daha var; O da fiyatı.

FAR CRY PC FİYATLARI BELLİ OLDU

Ubisoft tarafından yayınlanan bilgilere göre Far Cry 6 PC için üç farklı versiyon ile geliyor. Bunlardan ilki olan Standard Edition'ın fiyatı ise 269 TL olacak. Gold Edition 449 TL'den, Ultimate Edition ise 495 TL'den oyuncularla buluşuyor. Bir de Collector's Edition versiyonunun geleceği söyleniyor ancak o versiyonunun fiyatı henüz belli değil.

XBOX FİYATLARI BİRAZ DAHA YÜKSEK

Xbox tarafında ise fiyatlar biraz yükseliyor. Burada Far Cry 6 Standard Edition 470 TL'lik bir fiyata sahipken, Gold Edition 600 TL'den ve Ultimate Edition ise 650 TL'den satın alınabiliyor.

FAR CRY 6 PLAYSTATİON FİYATLARI HENÜZ AÇIKLANMADI AMA...

Far Cry 6'nın PlayStation tarafındaki fiyatları ise henüz ülkemiz için açıklanmış değil. Fakat yurt dışı fiyatlarından yola çıkarsak; Oyunun Standard Edition versiyonu yaklaşık olarak 410 TL'den, Gold Edition versiyonu yaklaşık 680 TL'den ve Ultimate Edition versiyonu ise yaklaşık 816 TL'den oyunculara sunulacak. Özellikle Gold Edition'ın fiyatının dudak uçuklattığını söylemek gerek.