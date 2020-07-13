HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Tanıtımıyla görsel şölen yaşatan Far Cry 6 fiyatı ile herkesi şaşırttı!

Tanıtımıyla görsel şölen yaşatan Far Cry 6 fiyatı ile herkesi şaşırttı!

OYUN HABERLERİ  | 13.07.2020 18:09 | Son Güncelleme

Ubisoft Forward etkinliğinde gözler Assassin's Creed Valhalla'da olduğu kadar Far Cry 6'daydı. Ubisoft'un ilk kez sinematik fragmanını gösterdiği Far Cry 6, bu kez fiyatıyla karşımıza çıktı. PC, PlayStation 4 ve Xbox platformları için Far Cry 6 fiyatı açıklandı.

Tanıtımıyla görsel şölen yaşatan Far Cry 6 fiyatı ile herkesi şaşırttı!

Far Cry 6 Ubisoft Forward etkinliğinin ardından tadı damağımızda kalan tanıtımlardan bir tanesi. Zira oyun sinematik fragmanıyla oldukça hoş bir görsellik sundu. Bu yönüyle de birçok kişiyi kendisine çeken Far Cry 6'yı maalesef hemen denememiz ya da oynamamız mümkün değil. Ubisoft'un açıkladığına göre Far Cry 6 çıkış tarihi 18 Şubat 2021 olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca Far Cry 6'nın belli olan bir özelliği daha var; O da fiyatı.

FAR CRY PC FİYATLARI BELLİ OLDU

Ubisoft tarafından yayınlanan bilgilere göre Far Cry 6 PC için üç farklı versiyon ile geliyor. Bunlardan ilki olan Standard Edition'ın fiyatı ise 269 TL olacak. Gold Edition 449 TL'den, Ultimate Edition ise 495 TL'den oyuncularla buluşuyor. Bir de Collector's Edition versiyonunun geleceği söyleniyor ancak o versiyonunun fiyatı henüz belli değil.

Far Cry 6 fiyatları

XBOX FİYATLARI BİRAZ DAHA YÜKSEK

Xbox tarafında ise fiyatlar biraz yükseliyor. Burada Far Cry 6 Standard Edition 470 TL'lik bir fiyata sahipken, Gold Edition 600 TL'den ve Ultimate Edition ise 650 TL'den satın alınabiliyor.

FAR CRY 6 PLAYSTATİON FİYATLARI HENÜZ AÇIKLANMADI AMA...

Far Cry 6'nın PlayStation tarafındaki fiyatları ise henüz ülkemiz için açıklanmış değil. Fakat yurt dışı fiyatlarından yola çıkarsak; Oyunun Standard Edition versiyonu yaklaşık olarak 410 TL'den, Gold Edition versiyonu yaklaşık 680 TL'den ve Ultimate Edition versiyonu ise yaklaşık 816 TL'den oyunculara sunulacak. Özellikle Gold Edition'ın fiyatının dudak uçuklattığını söylemek gerek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Sony, yanlışlıkla PS5’in siyah rengini sızdırdıSony, yanlışlıkla PS5’in siyah rengini sızdırdı
Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...

En Çok Okunan Haberler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

'Koronaya grip gibi sürekli yakalanabiliriz'

'Koronaya grip gibi sürekli yakalanabiliriz'

İlginizi Çekebilir

PS5'in 'hayaller gerçek mi oluyor' dedirten fiyat paylaşımı!

PS5'in 'hayaller gerçek mi oluyor' dedirten fiyat paylaşımı!

Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!

Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Resmen ertelendi

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Resmen ertelendi

3 kişilik okey nasıl oynanır?

3 kişilik okey nasıl oynanır?

Diğer Haberler
Ubisoft ücretsiz Watch Dogs 2'nin süre sınırını kaldırdı!

Ücretsiz oyun arayanlara müjde! Artık herkes sahip olabilir

Sony, yanlışlıkla PS5’in siyah rengini sızdırdı

Sony, yanlışlıkla PS5’in siyah rengini sızdırdı

Racing Wheels App Store'da zirveye yerleşti

Racing Wheels App Store'da zirveye yerleşti

Ubisoft Forward: İşte Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion ve Hyper Scape'in çıkış tarihi!

Merakla beklenen oyunların çıkış tarihi açıklandı!

Mixer kapandı, Ninja artık başka platformun yıldızı oldu

Mixer kapandı, Ninja artık başka platformun yıldızı oldu

PS5 tüm dünyada aynı anda satışta olacak

PS5 tüm dünyada aynı anda satışta olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.