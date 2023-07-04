Tanju Özcan Ankara'ya yürüyüşe başlamıştı! Sosyal medyadan paylaştı: 'Yürüyorum sana doğru'

1 yıllık uzaklaştırma kararı sonrasında partiye dönen ve seçimler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerle gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilmişti. Bu karar sonrası Özcan 'Başkaldırıyorum' diye bir paylaşım yaparak 3 Temmuz’da Bolu’dan Ankara’ya 'adalet ve değişim' temalı bir yürüyüş başlatacağını duyurmuştu.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Özcan, ‘adalet ve değişim’ yürüyüşüne dün başladı. Yürüyüşünde 30 km'den fazla mesafeyi geride bırakan Özcan, yürüyüşle ilgili görüntüler paylaştı. Özcan, paylaşımında "Yürüyorum sana doğru… Gel birazcık sola doğru" ifadelerini kullandı.



