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  4. Tanju Özcan Ankara'ya yürüyüşe başlamıştı! Sosyal medyadan paylaştı: 'Yürüyorum sana doğru'

Tanju Özcan Ankara'ya yürüyüşe başlamıştı! Sosyal medyadan paylaştı: 'Yürüyorum sana doğru'

04.07.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilmesi sonrasında aldığı bir kararla Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini belirtmişti. Dün başlayan yürüyüşle ilgili görüntü paylaşan Özcan, "Yürüyorum sana doğru… Gel birazcık sola doğru" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan Ankara'ya yürüyüşe başlamıştı! Sosyal medyadan paylaştı: 'Yürüyorum sana doğru'

1 yıllık uzaklaştırma kararı sonrasında partiye dönen ve seçimler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerle gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilmişti. Bu karar sonrası Özcan 'Başkaldırıyorum' diye bir paylaşım yaparak 3 Temmuz’da Bolu’dan Ankara’ya 'adalet ve değişim' temalı bir yürüyüş başlatacağını duyurmuştu.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Özcan, ‘adalet ve değişim’ yürüyüşüne dün başladı. Yürüyüşünde 30 km'den fazla mesafeyi geride bırakan Özcan, yürüyüşle ilgili görüntüler paylaştı. Özcan, paylaşımında "Yürüyorum sana doğru… Gel birazcık sola doğru" ifadelerini kullandı.


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Tanju Özcan CHP

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