Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'ne yapacağı yürüyüş için hazırlıklara başladı! Rocky müziği eşliğinde paylaştı: Hazırım korkmuyorum

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ve verilen karara tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıklamıştı. Özcan, "3 Temmuz’da Bolu Kent Meydanı’ndan ‘adalet ve değişim’ temalı bir yürüyüş başlatacağım. Bolu Kent Meydanı’ndan Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne kadar yürüyeceğim" demişti.

"TEK BAŞIMA KALSAM DA YÜRÜYECEĞİM"

Özcan bu kararının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yürüyüşe hazırlandığını duyurdu.



Rocky filminin müziği eşliğinde videosunu paylaşan Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Asıl korku imparatorluğunu kuran Cumhuriyet Halk Partisi’nin şu anki yönetimi…Nereden mi biliyorum? Şu ana kadar yüzlerce eski-yeni Milletvekili, İl İlçe Başkanı ve Belediye Başkanı ile konuşuyorum. Hemen hemen hepsi değişimden yana olduğunu benimle şifahen paylaşıyorlar. 'Lütfen bu iradenizi sosyal medya hesaplarınızdan kamuoyu ile paylaşın' çağrıma ise olumlu yanıt veremiyorlar!!! Ben ise hazırım, ‘KORKMUYORUM’ Değişim ve parti içi adalet için tek başıma kalsam da yürüyeceğim. Hazırlanıyorum…"