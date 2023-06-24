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Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'ne yapacağı yürüyüş için hazırlıklara başladı! Rocky müziği eşliğinde paylaştı: Hazırım korkmuyorum

24.06.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 1 yıllığına ihraç edildiği CHP'ye geri dönen ancak bu defa da 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya Ankara’ya 'adalet ve değişim' yürüyüşü yapacağını açıklamıştı. 3 Temmuz'da yürüyüşe başlayacak olan Özcan, hazırlıklara başladı. Antrenmanlara başladığı bir videoyu Rocky filminin müziği eşliğinde paylaşan Özcan, "Hazırım, korkmuyorum. Değişim ve parti içi adalet için tek başıma kalsam da yürüyeceğim" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'ne yapacağı yürüyüş için hazırlıklara başladı! Rocky müziği eşliğinde paylaştı: Hazırım korkmuyorum

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ve verilen karara tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıklamıştı. Özcan, "3 Temmuz’da Bolu Kent Meydanı’ndan ‘adalet ve değişim’ temalı bir yürüyüş başlatacağım. Bolu Kent Meydanı’ndan Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne kadar yürüyeceğim" demişti.

"TEK BAŞIMA KALSAM DA YÜRÜYECEĞİM"

Özcan bu kararının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yürüyüşe hazırlandığını duyurdu.
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Rocky filminin müziği eşliğinde videosunu paylaşan Özcan şu ifadeleri kullandı:
"Asıl korku imparatorluğunu kuran Cumhuriyet Halk Partisi’nin şu anki yönetimi…Nereden mi biliyorum? Şu ana kadar yüzlerce eski-yeni Milletvekili, İl İlçe Başkanı ve Belediye Başkanı ile konuşuyorum. Hemen hemen hepsi değişimden yana olduğunu benimle şifahen paylaşıyorlar. 'Lütfen bu iradenizi sosyal medya hesaplarınızdan kamuoyu ile paylaşın' çağrıma ise olumlu yanıt veremiyorlar!!! Ben ise hazırım, ‘KORKMUYORUM’ Değişim ve parti içi adalet için tek başıma kalsam da yürüyeceğim. Hazırlanıyorum…"

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