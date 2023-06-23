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  4. CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşünün detaylarını "Kolay olmayacak" diyerek açıkladı! Tanju Özcan'dan çok konuşulacak '3 Temmuz' iddiası: Duyumlarıma göre...

CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşünün detaylarını "Kolay olmayacak" diyerek açıkladı! Tanju Özcan'dan çok konuşulacak '3 Temmuz' iddiası: Duyumlarıma göre...

23.06.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinden 1 yıllığına ihraç edilen, döndükten hemen sonra yeniden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek yola çıkarak CHP Genel Merkezi'ne gideceğini duyurmuştu. Özcan yürüyüşüyle ilgili detayları açıkladı. "Kolay bir yürüyüş olmayacak" diyen Özcan, 3 Temmuz'da CHP içinden bir grubun atacağı adımla ilgili duyumlar aldığını da belirtti.

CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşünün detaylarını "Kolay olmayacak" diyerek açıkladı! Tanju Özcan'dan çok konuşulacak '3 Temmuz' iddiası: Duyumlarıma göre...

CHP'de 'genel başkanlık' tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu'na açık desteğini ilan eden ve 'değişim' söylemlerine bizzat katılan Tanju Özcan'dan siyasetin gündemini hareketlendirecek yeni açıklamalar geldi. "Duyumlarıma göre 3 Temmuz'da partideki bir grup arkadaşımız da demokratik tüzük için imza toplamaya başlayacaklarmış" diyen Özcan, tüzüğe destek vereceğini ifade etti. Özcan, CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşünün kaç gün sürmesini beklediğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

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"SİYASİ ŞOV YAPMAYA GİTMİYORUM"

Gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenleyen Özcan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dünden beri bana binlerce kişi ulaştı telefonla, içlerinde ağlayanlar da var. İnsanlar bana haksızlık yapıldığını düşünüyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar arayıp bu yürüyüşe katılmak istediğini söylüyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu gibi Maltepe'de beni yüz binlerce kişi karşılasın diye gitmiyorum, siyasi şov yapmaya da gitmiyorum. Samimi duygularla gidiyorum.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu da 2017'de 15 Haziran-9 Temmuz aralığında Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştirmişti.

"HAVA SICAKLIĞI 40 DERECE OLACAK"

Bu yürüyüş kolay bir yürüyüş olmayacak. Hava sıcaklığı ortalama 40 derece olacak. Yürüyüşü maksimum 10 günde bitirmeyi düşünüyoruz, 8 güne de düşebilir. Benim performansıma bağlı.

3 TEMMUZ İDDİASI! "PARTİMİZE CUK OTURUR"

Söylemler biraz daha netleşmeye başlayacak. Duyumlarıma göre 3 Temmuz'da aynı zamanda partideki bir grup arkadaşımız da demokratik tüzük için imza toplamaya başlayacaklarmış. O tüzüğe de ben destek veriyorum, partimize yakışır, cuk diye oturur. Bundan sonra "CHP'de demokrasi var mı yok mu" tartışmalarına da son verir.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ! "HANGİ HAKLA FIRÇA ATIYOR?"

İl başkanlarına hangi hakla hesap soruyor, fırça atıyor genel başkan? Bunu anlamış değilim."

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Tanju Özcan CHP

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