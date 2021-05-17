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Tansiyon ölçebilen Huawei akıllı saat geliyor!

17.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tansiyon ölçebilen akıllı saatler gerçek oluyor. Bir Huawei yetkilisi, şirketin tansiyon ölçebilen akıllı saatinin tıbbi testlerden geçtiğini söyleyerek, bu yeteneğe sahip Huawei markalı akıllı saat için tarih de verdi.

Tansiyon ölçebilen Huawei akıllı saat geliyor!

Tansiyon ölçebilen akıllı saat satın almak için biraz daha beklememiz gerekiyor. Zira şu ana dek çıkan akıllı saatler, henüz kan basıncını veya kan şekerini ölçebilecek yeteneğe sahip değiller. Ancak şirketlerin akıllı saatlerine kan basıncı ölçme yeteneği kazandırmak için çalışmalar yaptığı biliniyor. Bu şirketlerden birinin Huawei olduğu düşünülüyor. Şimdi ise bir Huawei yetkilisinin Weibo paylaşımı ile bu durum kesinleşmiş durumda.

TANSİYON ÖLÇEBİLEN HUAWEI AKILLI SAAT RESMİLEŞTİ

Huawei'nin üst düzey yöneticisi Hua Hegang'in Weibo hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre kan basıncı ölçebilen ilk Huawei saati yolda. Hua Hegang, bu anlamda giyilebilir cihazın tıbbi cihaz kayıt testini geçtiğini ve profesyonel tıbbi kurumlarla kayıtlı klinik denemelerin başlayacağını belirtti.

Huawei akıllı saat

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NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kan basıncı ölçebilen Huawei akıllı saati, yetkili isme göre 2021'in ikinci yarısında listelenecek.

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akıllı saat tansiyon Huawei
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