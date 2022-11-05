Taraftar slogan atmaya başladı, Mansur Yavaş böyle karşılık verdi! Ankaragücü - Kasımpaşa tribününde dikkat çeken görüntüler

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dün akşamki Kasımpaşa - Ankaragücü maçını tribünlerden izlemeyi tercih etti. Ancak Yavaş, taraftarların sloganlarıyla karşı karşıya kaldı.
Yavaş'ın tribünden ayrıldığı sırada bir grup Kasımpaşa taraftarı slogan atmaya başladı. "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Mansur dışarı" şeklinde slogan atan taraftarlara Mansur Yavaş ise dikkat çekici bir karşılık verdi.
Slogan atarken bir yandan da yuhalayan taraftarların yanından geçtiği sırada Mansur Yavaş, gülümseyerek el salladı.
O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.