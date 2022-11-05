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Taraftar slogan atmaya başladı, Mansur Yavaş böyle karşılık verdi! Ankaragücü - Kasımpaşa tribününde dikkat çeken görüntüler

05.11.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam oynanan Ankaragücü - Kasımpaşa maçında tribünlerde yakından tanınan bir isim de vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Yakın zamana kadar cumhurbaşkanlığı seçimleri için en çok konuşulan isimlerden biri olan, hatta hala zaman zaman bu konuda adı anılan Yavaş'a bazı taraftarlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarken Yavaş'ın karşılığı dikkatlerden kaçmadı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dün akşamki Kasımpaşa - Ankaragücü maçını tribünlerden izlemeyi tercih etti. Ancak Yavaş, taraftarların sloganlarıyla karşı karşıya kaldı.

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"MANSUR DIŞARI"

Yavaş'ın tribünden ayrıldığı sırada bir grup Kasımpaşa taraftarı slogan atmaya başladı. "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Mansur dışarı" şeklinde slogan atan taraftarlara Mansur Yavaş ise dikkat çekici bir karşılık verdi.

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YUHALANDI

Slogan atarken bir yandan da yuhalayan taraftarların yanından geçtiği sırada Mansur Yavaş, gülümseyerek el salladı.

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O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Mansur Yavaş tribün futbol maçı slogan taraftar

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