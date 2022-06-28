Son seçim anketinde yüzde 1'lik fark çok konuşulacak! Mansur Yavaş muhalefetin adayı olursa...

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç... 2023 seçimleri için bir yıldan az bir süre kalırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Şirketler, peş peşe yaptığı çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken, son olarak Asal Araştırma Haziran ayı anket çalışmasını yayımladı. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu seçim anketinde, muhalefetin adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Abdullah Gül ve Selahattin Demirtaş isimleri yer aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçeneği gösterildi.

İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 3 bin kişiyle yüz yüze ve telefon yöntemiyle yapılarak elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

ERDOĞAN-YAVAŞ ARASINDAKİ PUAN FARKI YÜZDE 1

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'ın karşısında en yüksek oy alan isim Mansur Yavaş oldu. Erdoğan ile Yavaş arasındaki puan farkının ise sadece yüzde 1 olduğu görüldü.

İşte çok konuşulacak seçim anketinin detayları....

6 ilde 3 bin kişiyle yüz yüze ve telefon yöntemiyle yapılan anket çalışmasında katılımcılara ilk olarak "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" şeklinde açık uçlu soru yöneltildi.

Sonuçlara göre en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan olurken, ikinci sırada ise Mansur Yavaş yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan: %30.5

Mansur Yavaş: %17.2

Kemal Kılıçdaroğlu: %8.4

Ekrem İmamoğlu: %7.3

Meral Akşener: %6.8

Selahattin Demirtaş: %6.5

Kararsızım: %12.1

Cevap Yok/Hiçbiri: %5.6

Anket çalışması kapsamında katılımcılara ikinci soru olarak ise "Seçimler ikinci tura kalırsa iki aday arasında kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALIRSA KILIÇDAROĞLU...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması halinde katılımcıların yüzde 51.2'si Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 48.8 oldu.

ERDOĞAN'A KARŞI AKŞENER'İN OY ORANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti lideri Akşener'in ikinci tura kalması halinde ise katılımcıların yüzde 51.1'si Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 48.9 oldu.

MUHALEFETTE EN YÜKSEK OYU MANSUR YAVAŞ ALIYOR

En dikkat çeken sonuç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki olası ikinci tur senaryosunda görüldü. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise katılımcıların yüzde 50.5'si Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 59.5 oldu.

Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tura kalması halinde ise katılımcıların yüzde 51.5'i Erdoğan'a oy verirken ,İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 48.5 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - ABDULLAH GÜL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - SELAHATTİN DEMİRTAŞ



