HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son seçim anketinde yüzde 1'lik fark çok konuşulacak! Mansur Yavaş muhalefetin adayı olursa...

Son seçim anketinde yüzde 1'lik fark çok konuşulacak! Mansur Yavaş muhalefetin adayı olursa...

28.06.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri için geri sayım sürerken son yayımlanan seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. 26 ilde gerçekleşen anket çalışmasının sonuçlarına göre muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın en yüksek oyu aldığı görüldü. Seçimin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yavaş arasındaki yüzde 1'lik puan farkı ise dikkat çekti. İşte çok konuşulacak son seçim anketinin sonuçları ve liderlerin oy oranları...

Son seçim anketinde yüzde 1'lik fark çok konuşulacak! Mansur Yavaş muhalefetin adayı olursa...

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç... 2023 seçimleri için bir yıldan az bir süre kalırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Şirketler, peş peşe yaptığı çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken, son olarak Asal Araştırma Haziran ayı anket çalışmasını yayımladı. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu seçim anketinde, muhalefetin adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Abdullah Gül ve Selahattin Demirtaş isimleri yer aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçeneği gösterildi.

İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 3 bin kişiyle yüz yüze ve telefon yöntemiyle yapılarak elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

ERDOĞAN-YAVAŞ ARASINDAKİ PUAN FARKI YÜZDE 1

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'ın karşısında en yüksek oy alan isim Mansur Yavaş oldu. Erdoğan ile Yavaş arasındaki puan farkının ise sadece yüzde 1 olduğu görüldü.

İşte çok konuşulacak seçim anketinin detayları....

6 ilde 3 bin kişiyle yüz yüze ve telefon yöntemiyle yapılan anket çalışmasında katılımcılara ilk olarak "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" şeklinde açık uçlu soru yöneltildi.

Sonuçlara göre en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan olurken, ikinci sırada ise Mansur Yavaş yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan: %30.5
Mansur Yavaş: %17.2
Kemal Kılıçdaroğlu: %8.4
Ekrem İmamoğlu: %7.3
Meral Akşener: %6.8
Selahattin Demirtaş: %6.5
Kararsızım: %12.1
Cevap Yok/Hiçbiri: %5.6

secım

Anket çalışması kapsamında katılımcılara ikinci soru olarak ise "Seçimler ikinci tura kalırsa iki aday arasında kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALIRSA KILIÇDAROĞLU...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması halinde katılımcıların yüzde 51.2'si Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 48.8 oldu.

kılıçdaropg

ERDOĞAN'A KARŞI AKŞENER'İN OY ORANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti lideri Akşener'in ikinci tura kalması halinde ise katılımcıların yüzde 51.1'si Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 48.9 oldu.

aksener

MUHALEFETTE EN YÜKSEK OYU MANSUR YAVAŞ ALIYOR

En dikkat çeken sonuç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki olası ikinci tur senaryosunda görüldü. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise katılımcıların yüzde 50.5'si Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 59.5 oldu.

mansur

Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tura kalması halinde ise katılımcıların yüzde 51.5'i Erdoğan'a oy verirken ,İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 48.5 oldu.

ımamoglu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - ABDULLAH GÜL

abdullah gül

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - SELAHATTİN DEMİRTAŞ

demirtas


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'
Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...
Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurduRusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu seçim Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! Zafer Partisi...

Yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! Zafer Partisi...

İlginizi Çekebilir

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.