Taraftarlar, EURO 2024'ün en güzel golünü seçti! İlk 3'te iki golümüz var...

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'ün ilk maçında Gürcistan'a attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi. Taraftarların oylamasıyla seçilen gol, sosyal medyadan tekrar paylaşıldı.

Mert Müldür's stunning volley is the fans' Goal of the Tournament ⚽️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv