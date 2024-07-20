Taraftarlar, EURO 2024'ün en güzel golünü seçti! İlk 3'te iki golümüz var...

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'ün ilk maçında Gürcistan'a attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi. Taraftarların oylamasıyla seçilen gol, sosyal medyadan tekrar paylaşıldı.
Mert Müldür's stunning volley is the fans' Goal of the Tournament ⚽️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 20, 2024
İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın, Fransa'ya attığı gol ikinci olurken, Arda Güler'in Gürcistan ağlarına gönderdiği füze, üçüncü en güzel gol seçildi.
UEFA, Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı golü, turnuvanın en iyi golü seçmişti. Taraftarlar, UEFA'nın sıralamasında ufak bir değişiklik yaparak, Mert Müldür'ü birinci sıraya yerleştirdi.