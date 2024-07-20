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Taraftarlar, EURO 2024'ün en güzel golünü seçti! İlk 3'te iki golümüz var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.07.2024 13:35
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Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, taraftar oylamasında EURO 2024’ün en güzel golü seçildi. Taraftarların yaptığı oylama sonucu belirlenen sıralamada ilk 3'te iki golümüz yer aldı.

Taraftarlar, EURO 2024'ün en güzel golünü seçti! İlk 3'te iki golümüz var...
Mert Müldür

Mert Müldür

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'ün ilk maçında Gürcistan'a attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi. Taraftarların oylamasıyla seçilen gol, sosyal medyadan tekrar paylaşıldı.

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İLK 3'TE 2 GOLÜMÜZ VAR

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İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın, Fransa'ya attığı gol ikinci olurken, Arda Güler'in Gürcistan ağlarına gönderdiği füze, üçüncü en güzel gol seçildi.

UEFA YAMAL'I SEÇMİŞTİ

UEFA, Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı golü, turnuvanın en iyi golü seçmişti. Taraftarlar, UEFA'nın sıralamasında ufak bir değişiklik yaparak, Mert Müldür'ü birinci sıraya yerleştirdi.

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Mert Müldür Arda Güler gol türkiye milli takımı
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