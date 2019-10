Tarantino’nun başı Bruce Lee tasviri ile belada: Çin gösterimi ertelendi

Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee’nin, Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar... Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) adlı son filminde yer alan Bruce Lee tasvirini eleştirmesi, tartışmanın fitilini ateşlemişti. Filmin eleştirilere neden olan Bruce Lee sahnesi bu kez Çin gösterimiyle gündemde.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Çin gösterimi için Bir Zamanlar Hollywood'da filminde Bruce Lee sahnesi için istenen değişiklikleri yapmayı reddetti ve filmin Çin gösterimi askıya alındı. Quentin Tarantino’nun bu kararı, hem kendisine hem de yapımcı firmaya milyonlarca dolara mal olacak.

Shannon Lee, temmuzda yaptığı açıklamada filmin babasını "Saçma sapan, kendini beğenmiş bir pislik" gibi resmettiğini savunarak filmi eleştirmişti. Tarantino'nun, gösterime girmesi için filmde istenen değişiklikleri yapmak amacıyla Çinli dağıtımcıyla bir çalışma içine girdiği iddialarına karşın, Hollywood Reporter'a göre; ünlü yönetmenin filmle ilgili "İster beğen ister beğenme tavrı" takındığı iddia ediliyor.

Hollywood Reporter'a konuşan bir kaynak, Lee'nin babasını betimleyen sahneye ilişkin Çin Ulusal Film İdaresine'ne başvuruda bulunmasının yanı sıra kurum içinde filmdeki şiddet düzeyiyle ilgili endişelerin de olabileceğini söyledi.