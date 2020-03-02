Tarhananın 6 önemli faydası

Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz bir kepçe tarhana çorbasının 1 dilim ekmekle aynı kaloriye sahip olduğunu belirterek, “ Bir kepçe tarhana ortalama 50-60 kalori içeriyor. Bu da bir dilim ekmek anlamına geliyor. Dolayısıyla tarhana çorbası tüketirken gün içindeki ekmeği kısıtlamak gerekiyor. Ayrıca tarhana çorbasında kullanılan unun da tam buğday unu olması önemli. Eğer beyaz un kullanılmışsa, glisemik indeksi yükseliyor, bir başka deyişle kan şekerinin yükselme hızı artıyor. Bu nedenle diyabeti, insülin direnci veya hipoglisemisi olan kişilerin tarhana çorbasını doktorlarına danışarak tüketmelerinde fayda var” diyor. Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz bir kase tarhana çorbasının sağlığımız üzerindeki 6 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR

Özellikle çocuklalar ile yaşlılarda kemiklerin gelişmesi ve korunması için kalsiyum alımı çok önemli. Tarhana içeriğindeki yoğurt sayesinde günlük kalsiyum alımının tamamlanması için yardımcı oluyor.