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Tarhananın 6 önemli faydası

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Un, yoğurt veya süt, maya, çeşitli sebzeler (soğan, domates, kırmızı biber, yeşilbiber) , baharatlar (nane, dereotu, kekik, çörtük otu), bazen de besin değerini arttırmak amacıyla eklenen nohut gibi kuru baklagiller… Lezzetine doyum olmayan tarhana çorbası, aynı zamanda içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bize kaşık kaşık sağlık sunuyor. Ancak dikkat!

Tarhananın 6 önemli faydası

Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz bir kepçe tarhana çorbasının 1 dilim ekmekle aynı kaloriye sahip olduğunu belirterek, “ Bir kepçe tarhana ortalama 50-60 kalori içeriyor. Bu da bir dilim ekmek anlamına geliyor. Dolayısıyla tarhana çorbası tüketirken gün içindeki ekmeği kısıtlamak gerekiyor. Ayrıca tarhana çorbasında kullanılan unun da tam buğday unu olması önemli. Eğer beyaz un kullanılmışsa, glisemik indeksi yükseliyor, bir başka deyişle kan şekerinin yükselme hızı artıyor. Bu nedenle diyabeti, insülin direnci veya hipoglisemisi olan kişilerin tarhana çorbasını doktorlarına danışarak tüketmelerinde fayda var” diyor. Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz bir kase tarhana çorbasının sağlığımız üzerindeki 6 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR

Özellikle çocuklalar ile yaşlılarda kemiklerin gelişmesi ve korunması için kalsiyum alımı çok önemli. Tarhana içeriğindeki yoğurt sayesinde günlük kalsiyum alımının tamamlanması için yardımcı oluyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Temel besleyici özelliği fazla olan tarhana, içeriğindeki B vitamini, mineraller ve fermantasyondan kaynaklı ortaya çıkan serbest amino asitlerin etkisiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. Ayrıca tarhanada bulunan yeşilbiber C vitamini alımını artırması sayesinde bağışıklık sistemimizin güçlenmesine katkı salıyor.

TOK TUTUYOR

İçerdiği yoğurtla iyi bir protein, kullanılan unla iyi bir karbonhidrat ve sebzelerle de iyi bir vitamin- mineral kaynağıdır. Bunların tümü bir araya gelince tok tutucu etkisi de kaçınılmaz oluyor.

İYİ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Tarhana B1, B2 ve A vitaminden zengindir. İçeriğindeki besinlerde gerçeklesen laktik asit fermantasyonuyla da serbest amino asit barındırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz tarhananın bu zengin içerikleri sayesinde aynı zamanda iyi bir antioksidan etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek, “Vücudumuzda bulunan antioksidanlar, serbest radikaller dediğimiz hücre hasarını engelliyor, böylelikle kanser başta olmak üzere birçok hastalığın oluşumunu azaltıyor” diyor.

KALP DAMAR SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz tarhananın içeriğinde bulunan sebzeler sayesinde lif içeriğinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, “Yüksek lifli beslenmek yüksek kolesterolü düşürmeye, kan basıncını dengelemeye ve kalp damar hastalıkları oluşma riskini azaltmaya katkı sağlıyor” diyor.

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Çeşitli sebzelerle elde edilen tarhana aynı zamanda tam bir bağırsak dostu. Gün içerisinde posa tüketimini arttırmak kabızlığı önlemede en önemli yollardan biri. Tarhananın içinde yer alan sebzeler posa alımını arttırmaya katkı sağlıyorlar. Ayrıca içerisinde bulunan yoğurt ve laktik asit fermantasyonu da bağırsaklar için oldukça faydalı. Bunlar bağırsaklardaki yararlı bakteri sayısını arttırarak kabızlık ve ishal gibi sorunlardan koruyor.

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