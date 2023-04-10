EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Tarih nasıl yazılır ve atılır? Doğum tarihi nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih nasıl yazılır ve atılır? Doğum tarihi nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım kuralları arasında en çok kafa karışıklığına sebep olan konulardan biri tarihlerin yazım şeklidir. Tarihler yazılırken bazı dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Tarihlerin yazımı konusunda bu faktörlere dikkat edilmediği takdirde yanlış sıralamalar ve yanlış noktalama işaretleri kullanılabilir. Böyle durumlarda da anlam kaymaları ortaya çıkabilir.

Tarih nasıl yazılır ve atılır? Doğum tarihi nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bugünün tarihini yazmaya çalışırken ya da doğum tarihi yazılırken gün, ay ve yıl şeklinde olan sıralama konusu tarih yazımında en önemli konudur. Özellikle evraklarda doldurulması gereken bilgiler arasında yer alan tarihlerin yazılışları pek çok kişi tarafından merak edilir ve araştırılır. Tarihlerin hangi önemli detaylar ile yazılacağı en önemli konular arasında yer alır. Tarih atılırken yapılan ufacık bir hata bile özellikle resmi evraklarda büyük sorunlara sebep olabilir.

Tarih nasıl atılır?

Gerek günlük konuşmalar içinde gerek iş yaşamında gerekse iletişim kapsamında tarih yazımı çok sık kullanılır. Günümüzde özellikle tarih yazımı sırasında birçok hata yapılabilir. Tarih yazımı sırasında en çok karıştırılan konu ise gün ve ayın sıralanma şekli olarak karşımıza çıkar. Bu kapsamda en çok karşılaştığımız sorulardan biri olan "Tarih nasıl yazılır?" sorusuna tarihlerin yazılırken dikkat edilmesi gereken yazım kuralları anlatılır. Bilinmiş bir olayın tarihi anlatılırken ay ve gün bölümü büyük harfler ile yazılır. Örnek cümle ile şu şekilde açıklanabilir: "29 Ekim kutlamaları için hazırlıklar hızla devam ediyor." şeklinde yazılmalıdır.

İtibarıyla nasıl yazılır? İtibarıyla nasıl yazılır?

Doğum tarihi nasıl yazılır?

Tarihler konusunda bir diğer merak edilen konu arasında ise "Doğum tarihi nasıl yazılır?" konusu bulunur. Doğum tarihi yazılırken yazılmış bir metin içinde tarih yazımı yapılma sırasında zaman birimi olarak en kısa olandan başlanır. Daha sonra en uzun olana doğru sıralanır. Yani kısaca doğum tarihi yazılırken gün, ay ve yıl şeklinde yazılması doğru yazım şeklidir. Ay bilgisi yazma kısmında sayı şeklinde yazılabildiği gibi harf ile de yazman mümkündür. Doğum tarihi yazımına şu şekilde örnek verilebilir:

  • 15.02.1992
  • 15 Şubat 1992

Bu şekilde hem sayı hem de harf ile ay yazılabilir. Ay gün yıl yazımı sıralaması hiçbir şekilde değişmeden tüm doğum tarihi yazımlarında bu şekilde olmalıdır.

Saklambaç nasıl yazılır? Saklambaç nasıl yazılır?

Tarih arasına ne konur?

Özellikle resmî işlemlerde hazırlanan her belgeye tarih atma zorunluluğu bulunur. Bu yüzden kişiler belgelere tarih atacakları zaman bazı yanlışlar yapabiliyor. Tarihler yazılırken uygulanması gereken bazı detaylar bulunur. Bu detaylardan ilki tarihlerde her zaman için sıralama bulunmasıdır. Tarih yazımı esnasında dikkat edilmesi gereken diğer konu ise tarihler yazılırken araya konulması gereken noktalama işaretidir. Bu bağlamda sorulan "Tarihlerin arasına nokta konur mu?" konusunda şöyle cevap verebiliriz: Tarihler arasına nokta konularak ya da eğik çizgi konularak yazılır. Tarihlerin arasına nokta konulabilir.

Tarihlerin yazımı sırasında gün, ay ve yılın arasında nokta ya da eğik çizgi konulması gerekir. Örneğin 13.09.2022 ya da 13/09/2022 gibi yazım şekli doğru bir şeklidir. Tarih yazım kuralları doğru bir şekilde yazılmak isteniyor ise gün, ay ve yıl sıralamasına dikkat edilmesi kadar araya konulan noktalama işaretlerine de dikkat edilmelidir. Kişilerin herhangi bir belgeye tarih atması gerektiği zaman herkesin anlayabileceği şekilde sıralamaya uygun olarak atmalıdır.

Benimki nasıl yazılır? Benimki nasıl yazılır?

Önce ay mı yazılır gün mü?

Kişiler tarih atarken birçok konuya dikkat etmelidir. Özellikle doğum tarihi ve bugünün tarihinin yazılması gibi durumlarda sıralama çok önem arz eder. Sıralamada yapılan yanlış tarihin tamamen değişmesine sebep olur. Doğum tarihi ya da bugünün tarihi atılacak ise sıralamadan şaşmamalı ve gün ay ve tarihlerin yazımı TDK kurallarına bakılarak yazılmalıdır. Yazılacak tarihte ilk olarak belirtilmesi gereken gündür. Daha sonra ay ve yıl gelir. Bu sıralamaya uygun bir şekilde atılan tarihler, tarih yazım kurallarına uygun bir şekilde atılmış olur.

Tarihler konusunda en çok kafa karışıklığına sebep olan ve merak edilen konulardan biri de tarihlere gelen ekler konusudur. Tarihlere ek gelir mi ya da hangi ekler gelir ve hangi noktalama işaretiyle ayrılır gibi konular birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alır. Tarihler zaman zaman ek alabilirler. Tarihlere gelen ekler ise kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Örneğin "23 Mart 1985'te başlayan savaş çok uzun yıllar sürdü." gibi bir örnekle tarihe gelen eklerin nasıl ayrıldığı görülebilir.

Antep fıstığı nasıl yazılır? Antep fıstığı nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
tarih nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

İlginizi Çekebilir

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.