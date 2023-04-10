Tarih nasıl yazılır ve atılır? Doğum tarihi nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bugünün tarihini yazmaya çalışırken ya da doğum tarihi yazılırken gün, ay ve yıl şeklinde olan sıralama konusu tarih yazımında en önemli konudur. Özellikle evraklarda doldurulması gereken bilgiler arasında yer alan tarihlerin yazılışları pek çok kişi tarafından merak edilir ve araştırılır. Tarihlerin hangi önemli detaylar ile yazılacağı en önemli konular arasında yer alır. Tarih atılırken yapılan ufacık bir hata bile özellikle resmi evraklarda büyük sorunlara sebep olabilir.

Tarih nasıl atılır?

Gerek günlük konuşmalar içinde gerek iş yaşamında gerekse iletişim kapsamında tarih yazımı çok sık kullanılır. Günümüzde özellikle tarih yazımı sırasında birçok hata yapılabilir. Tarih yazımı sırasında en çok karıştırılan konu ise gün ve ayın sıralanma şekli olarak karşımıza çıkar. Bu kapsamda en çok karşılaştığımız sorulardan biri olan "Tarih nasıl yazılır?" sorusuna tarihlerin yazılırken dikkat edilmesi gereken yazım kuralları anlatılır. Bilinmiş bir olayın tarihi anlatılırken ay ve gün bölümü büyük harfler ile yazılır. Örnek cümle ile şu şekilde açıklanabilir: "29 Ekim kutlamaları için hazırlıklar hızla devam ediyor." şeklinde yazılmalıdır.

Doğum tarihi nasıl yazılır?

Tarihler konusunda bir diğer merak edilen konu arasında ise "Doğum tarihi nasıl yazılır?" konusu bulunur. Doğum tarihi yazılırken yazılmış bir metin içinde tarih yazımı yapılma sırasında zaman birimi olarak en kısa olandan başlanır. Daha sonra en uzun olana doğru sıralanır. Yani kısaca doğum tarihi yazılırken gün, ay ve yıl şeklinde yazılması doğru yazım şeklidir. Ay bilgisi yazma kısmında sayı şeklinde yazılabildiği gibi harf ile de yazman mümkündür. Doğum tarihi yazımına şu şekilde örnek verilebilir:

15.02.1992

15 Şubat 1992

Bu şekilde hem sayı hem de harf ile ay yazılabilir. Ay gün yıl yazımı sıralaması hiçbir şekilde değişmeden tüm doğum tarihi yazımlarında bu şekilde olmalıdır.

Tarih arasına ne konur?

Özellikle resmî işlemlerde hazırlanan her belgeye tarih atma zorunluluğu bulunur. Bu yüzden kişiler belgelere tarih atacakları zaman bazı yanlışlar yapabiliyor. Tarihler yazılırken uygulanması gereken bazı detaylar bulunur. Bu detaylardan ilki tarihlerde her zaman için sıralama bulunmasıdır. Tarih yazımı esnasında dikkat edilmesi gereken diğer konu ise tarihler yazılırken araya konulması gereken noktalama işaretidir. Bu bağlamda sorulan "Tarihlerin arasına nokta konur mu?" konusunda şöyle cevap verebiliriz: Tarihler arasına nokta konularak ya da eğik çizgi konularak yazılır. Tarihlerin arasına nokta konulabilir.

Tarihlerin yazımı sırasında gün, ay ve yılın arasında nokta ya da eğik çizgi konulması gerekir. Örneğin 13.09.2022 ya da 13/09/2022 gibi yazım şekli doğru bir şeklidir. Tarih yazım kuralları doğru bir şekilde yazılmak isteniyor ise gün, ay ve yıl sıralamasına dikkat edilmesi kadar araya konulan noktalama işaretlerine de dikkat edilmelidir. Kişilerin herhangi bir belgeye tarih atması gerektiği zaman herkesin anlayabileceği şekilde sıralamaya uygun olarak atmalıdır.

Önce ay mı yazılır gün mü?

Kişiler tarih atarken birçok konuya dikkat etmelidir. Özellikle doğum tarihi ve bugünün tarihinin yazılması gibi durumlarda sıralama çok önem arz eder. Sıralamada yapılan yanlış tarihin tamamen değişmesine sebep olur. Doğum tarihi ya da bugünün tarihi atılacak ise sıralamadan şaşmamalı ve gün ay ve tarihlerin yazımı TDK kurallarına bakılarak yazılmalıdır. Yazılacak tarihte ilk olarak belirtilmesi gereken gündür. Daha sonra ay ve yıl gelir. Bu sıralamaya uygun bir şekilde atılan tarihler, tarih yazım kurallarına uygun bir şekilde atılmış olur.

Tarihler konusunda en çok kafa karışıklığına sebep olan ve merak edilen konulardan biri de tarihlere gelen ekler konusudur. Tarihlere ek gelir mi ya da hangi ekler gelir ve hangi noktalama işaretiyle ayrılır gibi konular birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alır. Tarihler zaman zaman ek alabilirler. Tarihlere gelen ekler ise kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Örneğin "23 Mart 1985'te başlayan savaş çok uzun yıllar sürdü." gibi bir örnekle tarihe gelen eklerin nasıl ayrıldığı görülebilir.