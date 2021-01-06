Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 6 Ocak tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 6 Ocak tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 6 Ocak Adana’nın Ceyhan ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşu olarak kutlanıyor. Peki 6 Ocak’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 6 Ocak’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
1367 - II. Richard, İngiltere Kralı (ö. 1400)
1412 - Jan Dark, Fransız kahraman (ö. 1431)
1655 - Jakob Bernoulli, İsviçreli matematikçi (ö. 1705)
1745 - Jacques-Étienne Montgolfier, Fransız sıcak hava balonunun mucidi (ö. 1799)
1800 - Anna Maria Hall, İrlandalı yazar (ö. 1889)
1817 - J. J. McCarthy, İrlandalı mimar (ö. 1882)
1822 - Heinrich Schliemann, Alman arkeolog (ö. 1890)
1832 - Gustave Doré, Fransız baskı ve gravür ustası (19. yüzyıl sonlarının en hünerli ve başarılı kitap illüstratörlerinden) (ö. 1883)
1838 - Max Bruch, Alman besteci ve orkestra şefi (ö. 1920)
1849 - Hristo Botev, Bulgar şair ve Osmanlı egemenliğine karşı Bulgar ulusal ayaklanmasının kahramanlarından (ö. 1876)
1850 - Eduard Bernstein, Alman sosyalist (Karl Marx'ın kapitalist ekonominin tasfiyesi ve iktidarın proletarya tarafından fethi düşüncesini gözden geçirmeye girişen ilk revizyonistlerden) (ö. 1932)
1854 - Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan Britanyalı hayalî dedektif ve kahraman
1862 - August Oetker, Alman iş adamı, kabartma tozunun mucidi ve Dr. Oetker firmasının kurucusu (ö. 1918)
1870 - Gustav Bauer, Weimar Cumhuriyeti'nin 1919-1920 yıllarındaki şansölyesi (ö. 1944)
1872 - Alexander Scriabin, Rus besteci (ö. 1915)
1880 - Tom Mix, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1940)
1883 - Halil Cibran, Lübnan kökenli Amerikalı felsefi denemeci, şair ve ressam (ö.1931)
1896 - Vecihi Hürkuş, Türk pilot, mühendis ve müteşebbis (Türk havacılık önderi) (ö. 1969)
1913 - Edward Gierek, Polonyalı komünist önder ve 1970-80 arasında Polonya Birleşik İşçi Partisi Birinci Sekreteri (ö.2001)
1913 - Loretta Young, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2000)
1915 - Alan Watts, Amerikalı filozof (ö. 1973)
1925 - Jane Harvey, Amerikalı şarkıcı (ö. 2013)
1928 - İsmet Sezgin, Türk siyasetçi (ö. 2016)
1929 - Babrak Karmal, Afgan politikacı (ö. 1996)
1931 - Juan Goytisolo, İspanyol yazar
1946 - Syd Barrett, İngiliz müzisyen, gitarist ve Pink Floyd'un kurucusu (ö. 2006)
1947 - Erkut Yücaoğlu, Türk iş adamı
1954 - Anthony Minghella, İngiliz film yönetmeni (ö. 2008)
1955 - Rowan Atkinson, İngiliz komedi aktörü ve yazar
1967 - Delko Lesev, Bulgar sırıkçı
1969 - Norman Reedus, Amerikalı oyuncu
1972 - Paris Elia, Kıbrıs Rumu futbolcu
1972 - Pascal Nouma, Fransız futbolcu
1978 - Erdem Kınay, Türk besteci, aranjör ve prodüktör
1982 - Eddie Redmayne, İngiliz oyuncu, model ve şarkıcı
1986 - Alex Turner, İngiliz müzisyen, İndie Rock grubu Arctic Monkeys'in solisti, gitaristi ve bestecisi
1986 - Irina Shayk, Rus model
1986 - Biran Damla Yılmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1989 - Nicky Romero, Hollandalı DJ
1478 - Uzun Hasan, Akkoyunlular Hükûmdarı (d. 1423)
1693 - IV. Mehmet (Avcı Mehmet), Osmanlı'nın 19. Padişahı (d. 1642)
1731 - Étienne François Geoffroy, Fransız kimyacı (d. 1672)
1852 - Louis Braille, Fransız mucit (körler alfabesini icat eden) (d. 1809)
1884 - Gregor Mendel, Avusturyalı genetik bilimci (d. 1822)
1918 - Georg Cantor, Alman matematikçi (d. 1845)
1919 - Theodore Roosevelt, ABD'nin 26. Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1858),
1949 - Victor Fleming, Amerikan sinema yönetmeni (d. 1889)
1959 - Baha Toven, Türk dil bilimci
1974 - David Alfaro Siqueiros, Meksikalı ressam ve muralist (d. 1896)
1978 - Burt Munro, Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısı (d. 1899)
1981 - A.J. Cronin, İskoç yazar (d. 1896)
1984 - Ernest Laszlo, Macar asıllı Amerikan görüntü yönetmeni (d. 1898)
1990 - Pavel Çerenkov, Rus fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1904)
1991 - Ahmet Adnan Saygun, Türk besteci (d. 1907)
1993 - Dizzy Gillespie (John Birks Gillespie), Amerikan cazcı (d. 1917)
1993 - Rudolf Nureyev, Rus balet (d. 1938)
1995 - Muharrem Ergin, Türk yazar ve Türkolog d. (1923)
1997 - Ergün Arıkdal, Türk metapsişik araştırmacı, yazar ve Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği eski Başkanı (d. 1936)
2000 - Don Martin, Amerikan çizgi romancı (Mad Dergisi) (d. 1931)
2000 - Mehmet Akif İnan, Türk şair, yazar, araştırmacı, öğretmen (d. 1940)
2006 - Comandante Ramona, Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (EZLN) Tzotzil halkına mensup yerli otonom devrimcisi (d. 1959)
2010 - İhsan Devrim, Türk oyuncu (d. 1915)
2012 - Azer Bülbül, Türk arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu. (d. 1967)
2013 - Metin Kaçan, Türk yazar ve senarist (d. 1961)
2018 - Nigel Sims, İngiliz futbolcu (d. 1931)
1838 - Samuel Morse, telgrafı kamuya tanıttı.
1907 - Maria Montessori tarafından ilk çocuk okulu, Casa dei Bambini açıldı.
1912 - New Mexico, 47. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
1921 - Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla, I. İnönü Muharebesi başladı.
1929 - Yugoslavya Kralı I. Aleksandar, parlamentoyu feshetti ve ülkede askeri diktatörlük kurdu.
1930 - İlk dizel motorlu otomobil, Indianapolis'ten New York'a yaptığı seyahatini tamamladı.
1931 - Thomas Edison, son patent başvurusunu yaptı.
1938 - Nazi baskısından kaçan Sigmund Freud, Londra'ya gitti.
1945 - Geleceğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George H. W. Bush, Barbara Pierce ile New York'ta evlendi.
1950 - Birleşik Krallık, Çin'in Komünist Hükümetini tanıdı.
1954 - İsmail el-Ezheri, Sudan'ın ilk başbakanı oldu.
1955 - On İki Ada karasuları sınırının saptanması için, Yunanistan ile görüşmelere başlandı.
1956 - Kanada'da 14 ülkenin katıldığı hava gösterisi yarışmalarında, Türkiye birinci oldu.
1969 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) ziyaret eden Amerikan Büyükelçisi Robert Komer'in makam otomobili öğrenciler tarafından yakıldı.
1977 - Dev-Genç İstanbul Başkanı Paşa Güven yakalandı. İstanbul Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği kapatıldı ve 39 kişi gözaltına alındı.
1981 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında gözaltında tutulan 39 kişiden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Genel Başkan Kemal Nebioğlu da var.
1983 - Yılmaz Güney ve Cem Karaca, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarıldı.
1984 - Tunus'ta, ekmek fiyatlarının %125 oranında artması üzerine ayaklanma başladı; 75 kişi öldü, sıkıyönetim ilan edildi.
2015 - İstanbul Sultanahmet'te bomba patladı, canlı bomba ile yapılan saldırıda bir polis hayatını kaybederken, bir polis de yaralandı.
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