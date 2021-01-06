Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 6 Ocak tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 6 Ocak tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 6 Ocak Adana’nın Ceyhan ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşu olarak kutlanıyor. Peki 6 Ocak’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 6 Ocak’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1367 - II. Richard, İngiltere Kralı (ö. 1400)

1412 - Jan Dark, Fransız kahraman (ö. 1431)

1655 - Jakob Bernoulli, İsviçreli matematikçi (ö. 1705)

1745 - Jacques-Étienne Montgolfier, Fransız sıcak hava balonunun mucidi (ö. 1799)

1800 - Anna Maria Hall, İrlandalı yazar (ö. 1889)

1817 - J. J. McCarthy, İrlandalı mimar (ö. 1882)

1822 - Heinrich Schliemann, Alman arkeolog (ö. 1890)

1832 - Gustave Doré, Fransız baskı ve gravür ustası (19. yüzyıl sonlarının en hünerli ve başarılı kitap illüstratörlerinden) (ö. 1883)

1838 - Max Bruch, Alman besteci ve orkestra şefi (ö. 1920)

1849 - Hristo Botev, Bulgar şair ve Osmanlı egemenliğine karşı Bulgar ulusal ayaklanmasının kahramanlarından (ö. 1876)

1850 - Eduard Bernstein, Alman sosyalist (Karl Marx'ın kapitalist ekonominin tasfiyesi ve iktidarın proletarya tarafından fethi düşüncesini gözden geçirmeye girişen ilk revizyonistlerden) (ö. 1932)

1854 - Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan Britanyalı hayalî dedektif ve kahraman

1862 - August Oetker, Alman iş adamı, kabartma tozunun mucidi ve Dr. Oetker firmasının kurucusu (ö. 1918)

1870 - Gustav Bauer, Weimar Cumhuriyeti'nin 1919-1920 yıllarındaki şansölyesi (ö. 1944)

1872 - Alexander Scriabin, Rus besteci (ö. 1915)

1880 - Tom Mix, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1940)

1883 - Halil Cibran, Lübnan kökenli Amerikalı felsefi denemeci, şair ve ressam (ö.1931)

1896 - Vecihi Hürkuş, Türk pilot, mühendis ve müteşebbis (Türk havacılık önderi) (ö. 1969)

1913 - Edward Gierek, Polonyalı komünist önder ve 1970-80 arasında Polonya Birleşik İşçi Partisi Birinci Sekreteri (ö.2001)

1913 - Loretta Young, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2000)

1915 - Alan Watts, Amerikalı filozof (ö. 1973)

1925 - Jane Harvey, Amerikalı şarkıcı (ö. 2013)

1928 - İsmet Sezgin, Türk siyasetçi (ö. 2016)

1929 - Babrak Karmal, Afgan politikacı (ö. 1996)

1931 - Juan Goytisolo, İspanyol yazar

1946 - Syd Barrett, İngiliz müzisyen, gitarist ve Pink Floyd'un kurucusu (ö. 2006)

1947 - Erkut Yücaoğlu, Türk iş adamı

1954 - Anthony Minghella, İngiliz film yönetmeni (ö. 2008)

1955 - Rowan Atkinson, İngiliz komedi aktörü ve yazar

1967 - Delko Lesev, Bulgar sırıkçı

1969 - Norman Reedus, Amerikalı oyuncu

1972 - Paris Elia, Kıbrıs Rumu futbolcu

1972 - Pascal Nouma, Fransız futbolcu

1978 - Erdem Kınay, Türk besteci, aranjör ve prodüktör

1982 - Eddie Redmayne, İngiliz oyuncu, model ve şarkıcı

1986 - Alex Turner, İngiliz müzisyen, İndie Rock grubu Arctic Monkeys'in solisti, gitaristi ve bestecisi

1986 - Irina Shayk, Rus model

1986 - Biran Damla Yılmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1989 - Nicky Romero, Hollandalı DJ