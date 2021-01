Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 6 Ocak tarihte bugün neler oldu?

ÖNEMLİ OLAYLAR

1838 - Samuel Morse, telgrafı kamuya tanıttı.

1907 - Maria Montessori tarafından ilk çocuk okulu, Casa dei Bambini açıldı.

1912 - New Mexico, 47. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1921 - Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla, I. İnönü Muharebesi başladı.

1929 - Yugoslavya Kralı I. Aleksandar, parlamentoyu feshetti ve ülkede askeri diktatörlük kurdu.

1930 - İlk dizel motorlu otomobil, Indianapolis'ten New York'a yaptığı seyahatini tamamladı.

1931 - Thomas Edison, son patent başvurusunu yaptı.

1938 - Nazi baskısından kaçan Sigmund Freud, Londra'ya gitti.

1945 - Geleceğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George H. W. Bush, Barbara Pierce ile New York'ta evlendi.

1950 - Birleşik Krallık, Çin'in Komünist Hükümetini tanıdı.

1954 - İsmail el-Ezheri, Sudan'ın ilk başbakanı oldu.

1955 - On İki Ada karasuları sınırının saptanması için, Yunanistan ile görüşmelere başlandı.

1956 - Kanada'da 14 ülkenin katıldığı hava gösterisi yarışmalarında, Türkiye birinci oldu.

1969 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) ziyaret eden Amerikan Büyükelçisi Robert Komer'in makam otomobili öğrenciler tarafından yakıldı.

1977 - Dev-Genç İstanbul Başkanı Paşa Güven yakalandı. İstanbul Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği kapatıldı ve 39 kişi gözaltına alındı.

1981 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında gözaltında tutulan 39 kişiden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Genel Başkan Kemal Nebioğlu da var.

1983 - Yılmaz Güney ve Cem Karaca, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarıldı.

1984 - Tunus'ta, ekmek fiyatlarının %125 oranında artması üzerine ayaklanma başladı; 75 kişi öldü, sıkıyönetim ilan edildi.

2015 - İstanbul Sultanahmet'te bomba patladı, canlı bomba ile yapılan saldırıda bir polis hayatını kaybederken, bir polis de yaralandı.