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  4. Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

30.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyonla çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinden Erzincan-Sivas karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Gazi Taştan yönetimindeki traktör, sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve bağlı römork devrildi. Römorkta bulunan tarım işçileri yola savruldu. İşçilerden Rukiye Yıldız kaza yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Ayşe Kından da tedaviye alındığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İşçi Erzincan
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