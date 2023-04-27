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Tarkan 32 yıllık dostu Ozan Çolakoğlu ile buluştu! Yıllar önceki halleri gündem oldu

27.04.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan, aranjör ve müzik yapımcısı 32 yıllık dostu Ozan Çolakoğlu ile Barselona'da buluştu. Yılların eskitemediği dostların eski halleri ise sosyal medyada gündem oldu. İkilinin 1995 ve 2019 yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı.

Tarkan 32 yıllık dostu Ozan Çolakoğlu ile buluştu! Yıllar önceki halleri gündem oldu

Türkiye'nin bir numaralı pop starı Tarkan, besteci ve aranjör dostu Ozan Çolakoğlu ile Barselona'da buluştu. Tarkan sosyal medya hesabından 32 yıllık dostu ile fotoğraflarını paylaştı ve duysal bir not düştü.

Tarkan'ın; ''Dile kolay 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi. Daha nice yıllara inşallah. Seviyorum seni adamım'' sözleri ile paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

tarkan paylaşımı

Bu paylaşımın ardından ikilinin yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Tarkan ve Ozan Çolakoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyada gündem oldu.

tarkanaaa

İkilinin 1995 ve 2019 yıllarına ait fotoğraflarında Tarkan ve Çolakoğlu'nun uzun saçları dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca Megastar Tarkan bu paylaşımla birlikte yeni şarkı müjdesi de verdi.

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Ozan Çolakoğlu Tarkan

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