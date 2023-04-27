Tarkan 32 yıllık dostu Ozan Çolakoğlu ile buluştu! Yıllar önceki halleri gündem oldu

Türkiye'nin bir numaralı pop starı Tarkan, besteci ve aranjör dostu Ozan Çolakoğlu ile Barselona'da buluştu. Tarkan sosyal medya hesabından 32 yıllık dostu ile fotoğraflarını paylaştı ve duysal bir not düştü.

Tarkan'ın; ''Dile kolay 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi. Daha nice yıllara inşallah. Seviyorum seni adamım'' sözleri ile paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu paylaşımın ardından ikilinin yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Tarkan ve Ozan Çolakoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin 1995 ve 2019 yıllarına ait fotoğraflarında Tarkan ve Çolakoğlu'nun uzun saçları dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca Megastar Tarkan bu paylaşımla birlikte yeni şarkı müjdesi de verdi.

