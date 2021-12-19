Tarkan'dan kızı Liya ile eğlenceli paylaşım: Kızımın mutluluğu için maskarası da olurum

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’da kalan, tüm proje ve konserlerini de iptal eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü. Bir reklam filmi için İstanbul'da kamera karşısına geçen Tarkan, yeni şarkı çalışması yaptığı müjdesini de hayranlarına vermişti.



"KIZIMIN MUTLULUĞU İÇİN MASKARASI DA OLURUM"

Pazar günlerini ailesine ayıran Tarkan, kızıyla bol bol vakit geçiriyor. Kızı Liya ile oyun oynayan Tarkan, kelebek şeklinde pembe renkli bir maske ile poz verdi.

Kızıyla oyun oynayan 49 yaşındaki şarkıcı, eğlenceli paylaşımında "Tütüler, maskeler falan. Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın! Olsun, icabında kızımın mutluluğu için maskarası da olurum" ifadelerini kullandı.

KIZI İÇİN TÜTÜ GİYMİŞTİ

Tarkan, daha önce de kızı Liya için tütü giymişti. Ünlü isim, bu paylaşımına "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" notunu düşmüştü.



