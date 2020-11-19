MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan’dan uzun saçlı paylaşım! Sevenlerini geçmişe götürdü!

Tarkan’dan uzun saçlı paylaşım! Sevenlerini geçmişe götürdü!

19.11.2020 17:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarkan’dan uzun saçlı paylaşım! Sevenlerini geçmişe götürdü!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Tarkan sosyal medya hesabından uzun saçlı halini paylaştı. Megastarın paylaşımı takipçilerinden ve sanatçı dostlarından tam not aldı.

Geçtiğimiz günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı maskeli paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Tarkan, sahne ve müzik çalışmalarına ara verdi. Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızları Liya ile zaman geçirmeyi tercih eden ünlü sanatçı sevenleriyle sosyal medya üzerinden hasret gidermeyi sürdürüyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından son olarak uzun saçlı bir fotoğrafını paylaştı.

Tarkan'dan maskeli paylaşım!Tarkan'dan maskeli paylaşım!

‘MERHABA’

tarkan

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından geçmiş yıllarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçının “Merhaba” notuyla eklediği fotoğraf sosyal medyanın dikkatini çekti. Tarkan’ın uzun saçlı fotoğrafına ünlü oyuncu Ezgi Mola’da beğenisi gösteren bir yorum attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Babasının cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacakBabasının cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak
Prison Break 6. sezon ters köşe yaptı Prison Break 6. sezon ters köşe yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

Faiz kararına piyasalardan ilk tepki

Faiz kararına piyasalardan ilk tepki

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Uğruna eşinden boşanmıştı! Bomba gelişme...

Uğruna eşinden boşanmıştı! Bomba gelişme...

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

Diğer Haberler

Koronavirüs olan Şener Şen'den haber var

Korona olmuştu! Son durumu nasıl?

Şevval Şahin'in tatili bitmiyor! Bikinili pozlar

Şevval Şahin'in tatili bitmiyor! Bikinili pozlar

Gülben Ergen’den duygulandıran Seyfi Dursunoğlu paylaşımı! ‘Çok özledim...’

Duygulandıran paylaşım! ‘Çok özledim...’

Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

Babasının cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak

Defne Samyeli'den olay olan itiraflar! 'Anne olmak...'

Olay itiraflar! 'Anne olmak...'

Kim der 52 yaşındaki diye! Soyunmayı seven Lizzie Cundy’ye çocukları rest çekti

Soyunmayı seven yıldıza çocukları rest çekti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.