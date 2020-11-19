Tarkan’dan uzun saçlı paylaşım! Sevenlerini geçmişe götürdü!

Geçtiğimiz günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı maskeli paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Tarkan, sahne ve müzik çalışmalarına ara verdi. Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızları Liya ile zaman geçirmeyi tercih eden ünlü sanatçı sevenleriyle sosyal medya üzerinden hasret gidermeyi sürdürüyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından son olarak uzun saçlı bir fotoğrafını paylaştı.

‘MERHABA’

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından geçmiş yıllarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçının “Merhaba” notuyla eklediği fotoğraf sosyal medyanın dikkatini çekti. Tarkan’ın uzun saçlı fotoğrafına ünlü oyuncu Ezgi Mola’da beğenisi gösteren bir yorum attı.



