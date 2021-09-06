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Tartışmaları sonlandırabilir: iPhone 13 Pro Max'in kılıfları göründü!

06.09.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşılıp silinen, daha sonra yeniden yüklenen yeni bir video, iPhone 13 Pro Max'in kılıflarını gösterdi. Eğer söz konusu kılıflar gerçekten iPhone 13 Pro Max'e ait ise yeni iPhone'un adında 13 sayısının veya 12s ibaresinin yer alıp almayacağına dair tartışmalar sona erebilir.

Eylül ayı geldiğinde gözler diğer birçok teknoloji şirketi ile birlikte Apple'a da çevrilir. Çünkü Cupertinolu firma, yeni iPhone modellerini genellikle eylül ayında tanıtır. Geçtiğimiz yıl, Kovid-19 pandemisinin gölgesinde geçen iPhone 12 etkinliği bu konuda bir istisnaydı. Ancak her şey sızıntılarda görüldüğü gibi yolunda giderse, Apple'ın geleneklerine bağlı kalarak, önümüzdeki günlerde iPhone 13'ü duyurduğunu görebiliriz. Ve şimdi açığa çıkan, paylaşıldıktan sonra silinen bir videoyla ise yeni iPhone modellerinin hangi adla geleceğini bilebiliriz.

iPHONE 13 MÜ iPHONE 12S Mİ? VİDEO CEVABINI VERDİ

Teknoloji gündemini takip edenlerin yakından bildiği üzere uzun bir süredir Apple'ın iPhone 13 yerine iPhone 12s adını kullanacağı iddia ediliyordu. Söz konusu video, bu iddiayı tarihe gömüyor gibi. Çünkü videoda, üzerinde iPhone 13 Pro Max yazan kılıf ambalajları görülüyor. Ambalajların üzerindeki görseller ise telefonun beklendiği üzere oldukça büyük bir kamera adacığı ile geleceğini bir nevi doğruluyor.

iPhone 13 kılıf

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Apple veya tedarikçilerinden biri tarafından işletilen dağıtım tesisinden geldiği iddia edilen video, bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor. Çünkü video, Twitter'a yüklendikten sonra silindi ve sonra başka bir kullanıcı tarafından tekrar yüklendi. Yani videodaki kılıf ambalajlarının sahte olma ihtimali de söz konusu. Ancak pek çok kişi yeni iPhone'ların 12s'ten çok, 13 adını kullanacağı konusunda hemfikir.

iPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ

Eğer söylentiler doğruysa, iPhone 13 ailesinin tüm modellerinde daha küçük çentik, daha gelişmiş kameralar yer alacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde ise 120 Hz'lik ProMotion ekran bulunacak.

5,4 inçlik iPhone 13 mini, 6,1 inçlik iPhone 13, 6,1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşması beklenen yeni iPhone ailesinin 14 Eylül Salı günü tanıtılacağı tahmin ediliyor.

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Ancak Apple henüz bu yönde bir resmi açıklamada bulunmuş değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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