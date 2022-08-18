Tarzıyla çok konuşulmuştu! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in parti görüntüleri gündem yarattı

34 yaşında göreve geldiğinde ülke tarihinde bir ilke imza atarak en genç başbakan olmayı başaran Marin, siyasi liderliğinin yanında yaşam tarzıyla da sık sık dünya basınında kendisine yer bulunuyor. Rock ve metal müziğe olan hayranlığıyla bilinen Finlandiya Başbakanı Marin, geçtiğimiz günlerde Flow Festival’e gitmişti. Festivalde çekilen bir fotoğrafıyla gündem olmayı başaran Finlandiya Başbakanı Marin bu kez ise bir partide eğlenirken sosyal medyaya yansıdı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Fin Iltalethi gazetesinin haberine göre Başbakan Marin, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu bir grup arkadaşıyla eğlendiği sırada çekilen görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku’nun şarkılarıyla eğlenen Başbakan Marin’e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik etti.

Söz konusu görüntüleri paylaşan gazete videoların ne zaman ve nerede çekildiğine dair ellerinde kesin bir kanıt bulunmadığını dile getirdi. Görüntülerin sosyal medyada popüler olmasından sonra gazete Marin ve birlikte çalıştığı ekibe ulaşmaya çalışırken herhangi bir açıklama yapılmadı.



