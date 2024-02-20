Taş Kağıt Makas dizisinin afişi yayınlandı!

İddialı afiş

Sezonun iddialı projelerinden biri olacağının sinyalini veren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinin afişi görücüye çıktı. Ekin Koç, Ozan Güven ve Burak Yörük’ün yer aldığı afiş dizinin hikayesine dair merakı iyice artırdı. Kanal D ve MF Yapım’ın sosyal medya hesaplarından ilk kez yayınlanan afiş, binlerce yorum ve beğeni alırken; bir anda sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikayeyi anlatacak olan Taş Kağıt Makas’ın yapımcılığını MF Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor.

Güçlü kadro

Gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşının anlatıldığı dizinin senaryosunu Uğraş Güneş yazıyor. Kanal D ekranında başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de Kanal D’de yayın hayatına başlayacak.





