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Taş Yolu adrenalin tutkunlarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

Erzincan’da, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor.Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870’de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002’de tamamlandı.

Taş Yolu adrenalin tutkunlarını bekliyor

Erzincan’da, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor.
Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870’de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002’de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye’yi Divriği’ye bağladı. Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor.
Fırat Nehri kıyısında Kemaliye’den Divriği’ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.

Guoliang Tüneli’nden daha tehlikeli
Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak belirlenen Taş Yolu’nun, Çin’deki dünyaca ünlü "Guoliang Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.
Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye’de, yürüyüş ya da araçla zorlu bir yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan Taş Yolu’nun yanı sıra Karanlık Kanyon’da "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlayışları gerçekleştirilebiliyor.
Bu özellikleri ile her yıl çok sayıda adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turisti misafir eden ilçe ve Taş Yolu, macera tutkunlarına unutulmaz güzellikler sunuyor ve maceralar yaşatıyor.
Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Taş Yolu’nun Kemaliyeliler için her zaman vadiden çıkış ve kurtuluş yolu olarak görüldüğünü belirtti.
Karaman, nehrin ılıman ikliminden faydalanan yöre halkının 18. yüzyılda İç Anadolu’ya bağlantının sağlanması amacıyla bir yol açılmasına karar verildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Taş Yolu, tarih boyunca Kemaliyeliler için hep vadiden çıkış için kurtuluş yolu olarak gözükmüştür. Eğinliler katır kervanlarıyla Giresun Limanı’na, oradan da gemilerle İstanbul’a ulaşırdı. Bu sebeple Fırat Vadisi’nden nehrin ılıman ikliminden faydalanarak 18. yüzyılda bir yol açılması düşünüldü ve sürekli bu yol üzerinde çalışmalar yapıldı. Hemşehrimiz Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olunca Avaz bölgesinden Kemaliye’ye büyük bir yol açınca Taş Yolu ulaşım için önemini kaybetti."
Taş Yolu’nun çok zor doğa koşulları altında açıldığını ifade eden Başkan Mehmet Karaman, "Bu yolda büyük yarıklar ve keskin virajlar var. Yedi kilometre boyunca devam eden yolda araçların karşılıklı birbirini görmesi mümkün değil. Burası, dünyanın en zor yollarından birisi" dedi.

Taş Yolu adrenalin tutkunlarını bekliyor

Taş Yolu adrenalin tutkunlarını bekliyor

Taş Yolu adrenalin tutkunlarını bekliyor

Taş Yolu adrenalin tutkunlarını bekliyor

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