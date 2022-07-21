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Tatil için gittiği Sakarya'da dehşeti yaşadı! Taciz, tehdit, dayak... 'Gel beraber gidelim dedi' sonrası korkunç

21.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatil için bulunan 21 yaşındaki Ş.Ö. hayatını en büyük kabusunu yaşadı. İstanbul'dan geldiği kentte, akşam saatlerinde aracıyla seyir halinde olan T. A. isimli şahsın tacizine uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayiinde ise darp edildi. Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Ş.Ö., yaşadığı dehşeti anlattı. Saldırganın "Gel beraber gidelim" dediğini ifade eden genç kız, polise şikayet edeceğini söylediği andan sonra dehşeti yaşadı...

Tatil için gittiği Sakarya'da dehşeti yaşadı! Taciz, tehdit, dayak... 'Gel beraber gidelim dedi' sonrası korkunç

İstanbul'da yaşayan ve tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen Ş. A. (21) akşam vakti dehşeti yaşadı. Kaldırımda yürüdüğü sırada aracıyla yanaşan T. A. tarafından önce sözlü tacize uğrayan genç kız, kurtulmak için sığındığı tekel bayiinde ise feci şekilde darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansırken, genç yaşadığı korkuyu tek tek anlattı...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Arnavutköy'de yaşayan ve ailesiyle birlikte tatil için Karasu ilçesine gelen 21 yaşındaki Ş.Ö., akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapmak için kuzenleri ile birlikte evden çıktı.

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"GEL BERABER GİDELİM" DEDİ, EZMEYE ÇALIŞTI

Sahil kenarında üşüdüğü için hırka almak üzere eve doğru yürüyen Ş.Ö., iddiaya göre cadde karşısına geçtikten sonra araç içindeki bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Araç içindeki T. A. isimli şahıs, "Gel hadi beraber gidelim" sözlerini sarf ettikten sonra genç kız, cep telefonu ile aracın plakasını çekip "Seni polise şikayet edeceğim" dedi. Fotoğrafının çekilmesine sinirlenen T. A. araçla 100 metre gittikten sonra tekrar geri gelip genç kızı otomobille ezmeye çalıştı.

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TEKEL BAYİİNE SIĞINDI AMA KURTULAMADI

T. A.'Nın saldırısından kurtulmak isteyen 21 yaşındaki Ş.Ö., bir büfeye sığındı. Kızın peşinden tekel bayiine gelen saldırgan, genç kızı burada tekme ve yumruklarla darp etti, yerlerde sürükledi, daha sonra da genç kızın telefonunu parçaladı. O sırada bir boşluk bulan Ş.Ö., saldırganın elinden kaçarak polise koştu.

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

Genç kızın karakolda şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda saldırgan T. A.'yı kısa süre içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YAŞADIĞI DEHŞETİ TEK TEK ANLATTI

Feci saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, tatile geldiği Karasu'da saldırıya uğrayan Ş.Ö., yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki Ş. Ö., "Kuzenlerimle sahile indik oturmak için. Sahilde üşüdüm, hırka almak için karşı kaldırıma geçerek eve çıkmak istedim. Arkamdan bir ses duydum 'Benimle gel, gel beraber gidelim' diye. Duymamazlıktan geldim. Sonra kuzenlerim karşı kaldırımda olduğu için bir dönüp baktım. Bana mı söylüyor onlara mı söylüyor diye merak ettiğim için dönüp baktım, 'Bana mı söylüyorsunuz?' dedim. 'Evet sana söylüyorum, hadi gel gidelim beraber, götüreyim seni' deyip arabasının kapısını açtı." dedi.

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"ARABAYLA ÜZERİME GELDİ"

Sonrasında hakaretlerin devam ettiğini belirten genç kız, şöyle devam etti:

"Sonrasında devam etti ve hakaret etti. Ben de telefonumla aracının plakasını çektim, 'polisi arıyorum' dedim. Bunu söyler söylemez aracına bindi ve hızlıca gitti. 100 metre bir mesafe gittikten sonra araba hızlıca üzerime geldi. Refleks halinde sağa kaçtım ve duvara sıkıştım. Daha sonra tekel bayine girip oradaki çocuğa 'Hemen kapıyı kapat ve polisi ara' diye seslendim. Çocuk olayın şokuyla anlamadı, 'Ne oluyor' derken kapıyı kapatmaya kalmadan üzerime araç süren şahıs içeriye girdi.

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"DEFALARCA KAFAMA VURDU"

Sonra bana saldırdı. 'Bu telefonla mı polisi arayacaktın' deyip telefonumu alıp defalarca kafama vurdu. Kafamı bileğimle korumaya çalıştım. Saldırı esnasında 'Nolur yapma, canım çok acıyor, özür dilerim, polisi de aramayacağım, telefonum da çantam da senin olsun, yeter ki beni bırak, öleceğim artık' diye yalvardım. Ölüm korkusuyla göz göze geldim. Daha sonrasında sürüklenerek ben tekrar öne doğru gelmeyi başardım, oradan kaçtım. Tekelin hemen önünde beyaz bir araç beni bekliyordu, bir hanımefendi ve bir erkek arkadaşı vardı yanında, hemen kapıyı açıp arabaya bindirdiler beni.

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"'SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ"

Oradan sonrasında çıkıp orada bulunan kuzenlerime ve insanlara silah doğrultmuş. Hepsine argo ve küfürlü kelimeler konuşarak 'Sizi de öldürürüm, size de bunu yaparım' diyerek onları da tehdit edip sonrasında arabasına binip kaçmış. Zaten beni alan beyaz araçtaki insanlar beni karakola götürdüler. Ondan sonrasını karakol halletti.

"RAHAT GEZMESİNİ İSTEMİYORUM"

Karakolda 10 dakika içerisinde adamın kimliği tespit edildi. Olayla ilgili söyleyeceğim tek şey şu anda tutuklu yargılandığının bilgisini aldım karakoldan. Ama bu şekilde devam etmesini istiyorum. Benim bu yaşadığım psikolojik bozukluk nedeniyle o şahsın rahat gezmesini istemiyorum, cezasını çekmesini istiyorum.

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