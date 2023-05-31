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Tatil planlarını suya düşüren 10. madde: Schengen vizesi krizi sektörü de vurdu! Çözüm için alternatif rotalar çiziliyor

31.05.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışına seyahat etmek isteyenlerin uzun zamandır dert yandığı Schengen vizesi krizi sektörü de etkilemiş durumda. Vatandaşlar randevu almak içi bazen günlerce, bazen aylarca beklemek durumunda kalabiliyor. Ancak bu uzun bekleyiş bazen ret yanıtıyla da tatil planlarının suya düşmesine yol açabiliyor. Başta Fransa, İngiltere, Almanya için yapılan başvurularda sorun çıkarken sektör temsilcileri çözümü vatandaşlara alternatif rotalar çizmekte buldu.

Tatil planlarını suya düşüren 10. madde: Schengen vizesi krizi sektörü de vurdu! Çözüm için alternatif rotalar çiziliyor

Vatandaşın Schengen vizesi alamama çilesi uzun süredir devam ediyor. Başvurular için randevular makul vakitlerde verilmediği gibi geri dönüşlerde de çoğunlukla olumsuz oluyor. Başvuruların 10. maddeye takıldığı belirtilirken kriz seyahat acentelerini de etkisi altına aldı.

TATİL PLANLARI SUYA DÜŞÜYOR

Show Haber'de yer alan habere göre; vize kuyruğu uzayıp gitse de başta Almanya olmak üzere iddiaya göre Avrupa ülkeleri son zamanlarda vize vermiyor. Vatandaşların uçak biletleri, konaklamaları iptal olup tatil planları suya düşebiliyor.

10. MADDE EN BÜYÜK SORUN

Misafirlerin genelde 10. maddeden ret yediğini belirten Seyahat Acentası Kurumsal Satış Müdürü Seda Varlı, olumsuz geri dönüşlerde mevcut yoğunluğun da etkisi olduğunun altını çizdi ve ekledi:

"Genelde İngiltere ve Fransa şu an biraz vize konusunda biraz problemli. Yunanistan'da da biraz zorlanıyoruz."

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KRİZ SEKTÖRÜ DE VURDU

Vize sıkıntısı sadece vatandaşı değil, seyahat acentelerini de etkiliyor. Müşterileri ret cevabı alınca onlar da farklı ülkeleri öneriyor.

ALTERNATİF ROTALAR ÇİZİLİYOR

Sorun nedeniyle genellikle vizesiz ülkeleri önerdiklerini dile getiren Seda Varlı, "Son dönemde Mısır'ın vizeyi kaldırması çok iyi oldu. Belgrad tercih ediliyor, Phuket tercih ediliyor. Bunun dışında Sırbistan, Moldova, bu tarz ülkelere yönlendiriyoruz" diye konuştu.

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ERDOĞAN: EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ

Vize sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde. Dünkü konuşmasında konuya değinen Erdoğan, sorunun "adeta bir siyasi şantaj olarak kullanıldığını" ifade ederken en kısa sürede çözüleceği yönünde mesaj vermişti.

10. MADDE NEDİR?

Ret cevabına gerekçe olarak gösterilen 10. madde ile planlanan kalışa ilişkin gerekçenin inandırıcı olmadığı ve seyahat amacının net olarak belirtilmediği ifade ediliyor.

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schengen vizesi

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